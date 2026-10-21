Avstralski poslanki so po napadu morali amputirati obe nogi

»Dobra novica je, da je (Helen) živa in da sta njeno srce in glava v dobrem stanju,« je na tiskovni konferenci povedal Phil Haines, mož avstralske poslanke Helen Haines, ki jo je v ponedeljek domnevno nalašč večkrat povozil voznik avtomobila in jo hudo telesno poškodoval, njeno življenje pa je še vedno ogroženo.

Po grozljivem incidentu so ji zdravniki v bolnišnici v Melbournu amputirali levo nogo in se borili, da bi ji rešili vsaj desno. Žal so morali v sredo zjutraj amputirati še to. »A za našo družino je najpomembnejše, da je živa,« je sporočil pretreseni avstralski javnosti. Napovedal je, da bo njeno okrevanje težko in dolgotrajno, vendar »Helen je borka in ob strani ji bo stala naša ljubeča družina«.

Policija še raziskuje ozadje in motiv tragičnega dogodka, ki se je zgodil v ponedeljek popoldne po lokalnem času pred pisarno 65-letne neodvisne poslanke v jugovzhodnem avstralskem mestu Wangaratta v zvezni državi Viktorija. Te dni ljudje pred stavbo množično prinašajo cvetje.

Voznika, 43-letnega Brendana Nugenta je policija aretirala s pomočjo lokalnega brivca, ki ga je pridržal po napadu in mu tudi odvzel nož, ki ga je ta imel v vozilu. Zdaj je Nugent v priporu, obtožen nevarne vožnje s povzročitvijo hude telesne poškodbe, naklepne povzročitve hude telesne poškodbe ter povzročitve poškodbe javnemu uslužbencu na zvezni ravni. Osumljen je tudi pridelave in uživanja kanabisa.

Nugent je med someščani znan kot okoljski aktivist, a domačini so bili že dlje časa zaskrbljeni zaradi njegovega duševnega zdravja, nepredvidljivega vedenja in groženj, je poročal britanski Guardian. Sojenje naj bi se začelo 4. februarja prihodnje leto.

Kot je poročala ABC, je Nugentov odvetnik med kratkim sodnim narokom dejal, da njegova stranka trpi za redkim nevrološkim stanjem, imenovanim idiopatski transverzni mielitis, ter da se je zdravil tudi zaradi pretresa možganov. Vloge za plačilo varščine ni vložil.

Od medicinske sestre do poslanke

Helen Mary Haines je začela svojo poklicno pot kot medicinska sestra in babica, pred vstopom v politiko je več kot 30 let delovala v zdravstveni negi in babištvu ter kot raziskovalka na področju zdravstva v akademskem okolju. Od leta 2019 opravlja funkcijo neodvisne poslanke v parlamentu za volilno okrožje Indi v zvezni državi Viktorija, kjer si prizadeva predvsem za izboljšanje zdravstvenega varstva in stanovanjskih razmer na podeželju, krepitev odpornosti proti podnebnim spremembam ter ustanovitev nacionalne protikorupcijske komisije.

Njena kolegica, neodvisna poslanka Zali Steggall, je dejala, da je Hainesova, ki je pred kratkim postala babica, »zelo priljubljena in spoštovana«. Njeno »izjemno človeško toplino, na katero redko naletiš v politiki«, je izpostavil tudi Ben Carroll, premier zvezne države Viktorija. Phil Haines je rojake pozval, naj njegovi soprogi še naprej izkazujejo podporo, in predlagal, naj namesto cvetja raje prispevajo v sklad Save the Children, ki deluje v dobro otrok.