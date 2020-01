Avstralski premier je zavajal rojake

Obsežni požari, ki v Avstraliji pustošijo že od septembra, kljub obilnim padavinam še niso pogašeni, zaradi njih pa že nekaj časa močno tli tudi na političnem prizorišču. Kritikam na račun premiera Scotta Morrisona, ki ob največji avstralski katastrofi ni znal odločno ukrepati, je zdaj svoje ostro mnenje dodal še njegov predhodnik Malcolm Turnball.



Prepričan je, da premieru primanjkuje voditeljskih sposobnosti, s tem, ko je zmanjševal vpliv globalnega segrevanja, pa je zavajal državljane. Kot je znano, se je avstralski premier sodržavljanom že prejšnji mesec opravičil, ker si je kljub kritični situaciji doma privoščil družinske počitnice na Havajih. Predčasno jih je sicer prekinil (v resnici se je vrnil le 48 ur prej), a njegovo ukrepanje je po mnenju številnih Avstralcev povsem neustrezno.



Turnball, ki se je moral s premierskega mesta umakniti pred dvema letoma, pravi, da ne more pojasniti dejanj svojega naslednika. Kot je povedal za BBC, so vsi v Avstraliji vedeli, da se bliža sezona požarov in da so v zelo sušnem obdobju, zato je bilo pričakovati, da bo »zelo slabo«. Namesto da bi Morrison ukrepal kot voditelj, je večkrat skušal zmanjšati vpliv klimatskih sprememb, kar je z znanstvenega vidika nesmisel. To ni v skladu s tem, kako bi moral premier ravnati, ko je narod znajde v krizi, je menil Turnball in še dodal: »To je zavajanje.« Morrisonovo ravnanje je označil kot iracionalno in samodestruktivno, in še povedal, da številni avstralski politiki zanikajo klimatske spremembe.



Se bo premier obdržal na položaju, ali še uživa zaupanje ljudi? Besni Avstralci se še vedno sprašujejo, »kje, za vraga, je bil«, ko ga je domovina najbolj potrebovala.