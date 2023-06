Avstralski vojak sumljivega slovesa izgubil tožbo proti trem časnikom

Največkrat odlikovani avstralski vojak, nekdanji pripadnik elitnega polka zračnih sil Ben Roberts-Smith, je izgubil tožbo proti časnikom The Age, The Sydney Morning Herald in The Canberra Times zaradi obrekovanja. Leta 2018 so ga v omenjenih časnikih obtožili, da je bil med služenjem v Afganistanu med letoma 2009 in 2012 vpleten v umor šestih neoboroženih ujetnikov. Obtožbe je desetar zanikal in proti časnikom vložil več milijonov dolarjev vredno tožbo zaradi obrekovanja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Sodnik zveznega sodišča Anthony Besanko je razsodil, da trditve v objavljenih poročilih in drugih člankih o njegovem početju ustrezajo standardom resnice in da je prikazovanje elitnega vojaka – tudi prejemnika najvišjega avstralskega vojaškega odlikovanja, Viktorijinega križca – kot nasilneža in morilca neoboroženih zapornikov, ki je lagal, da bi ohranil svoj ugled, ustrezalo dejstvom.

Po navedbah omenjenih časnikov naj bi Roberts-Smith v Afganistanu med drugim civilista potisnil s pečine in podrejenim ukazal, naj ga ustrelijo. Sodeloval naj bi tudi pri umoru moškega s protezo na nogi, ki so ga najmanj desetkrat ustrelili v hrbet, njegovo protezo pa vzeli za trofejo. Prav tako naj bi mlajšim vojakom ukazal še dva umora v okviru njihove »iniciacije«. Avstralski veteran je trdil, da je bilo pet umorov, o katerih so poročali časopisi, zakonitih, med bojem, šestega pa da sploh ni bilo.

Arthur Moses, odvetnik Bena Roberts-Smitha FOTO: Reuters

Roberts-Smitha so mediji sicer povrhu obtožili tudi družinskega nasilja nad žensko v hotelu v Canberri in sodelovanja pri ustrahovanju kolega, da bi ta ponaredil poročila s terena, je poročala BBC. Viktorijin križec si je Roberts-Smith priboril s tem, da je sam premagal več talibskih borcev s strojnicami, ki so napadli njegovo četo.

Sodnik je na procesu, ki je trajal 110 dni in je bil doslej prvi primer, da je sodišče v civilnem postopku presojalo o obtožbi o vojnih zločinih avstralskih oboroženih sil, ugotovil, da časniki poročil o napadu na žensko, s katero je imel Roberts-Smith razmerje, in o grožnjah kolegu niso mogli dokazati, ugotovil pa je, da so štiri od šestih obtožb o umorih resnične, zato je vojakovo tožbo zavrnil.

Roberts-Smitha, ki je avstralsko vojsko zapustil leta 2013, doslej niso preganjali zaradi nobene od obtožb o umorih, veteran prav tako ni bil prisoten na izreku razsodbe, mediji so ga dan prej ujeli ob bazenu na Baliju. Avstralski mediji so ovrženo tožbo označili kot zmago za medijsko svobodo. Na sojenju je sodelovalo 40 prič, zahtevalo je okoli 15,2 milijona evrov. Odvetniki medijev so sporočili, da bodo od tožeče stranke zahtevali povračilo stroškov.