Žrtev se je oglasila iz groba

Ameriška založba Knopf, podružnica Penguin Random Housa, je napovedala, da bo oktobra izšla avtobiografija Virginie Giuffre, najbolj znane žrtve Jeffreyja Epsteina. Javnost jo je spoznala, ko je Epsteina obtožila, da jo je imel na začetku 21. stoletja za svojevrstno spolno sužnjo in jo prisil v spolne odnose s številnimi bogatimi in vplivnimi moškimi, tudi z britanskim princem Andrewom, menda najljubšim otrokom takratne britanske kraljice Elizabete II. Epstein se je leta 2019 v sumljivih okoliščinah obesil v priporu v New Yorku, kjer ga je čakalo sojenje zaradi trgovine z ljudmi, predvsem z mladimi dekleti, v spolne namene.

Obstajajo fotografije, na katerih so skupaj jasno vidni prešerno razpoloženi princ Andrew (na fotografiji levo), zelo mlada Virginia Giuffre (na sredini) in Epsteinova zvodnica Ghislaine Maxwell. FOTO: okrajno sodišče v New Yorku za južni okraj New Yorka/AFP

Ko je afera Epstein v prejšnjem desetletju vzplamtela, je Američanka Virginia Giuffre že leta živela v Avstraliji, kjer si je ustvarila družino. Vendar se je odločila, da bo spregovorila o tem, kako sta z njo od 17. leta naprej ravnala Epstein in njegova sodelavka, dejansko zvodnica mladih deklet, Ghislaine Maxwell; ta zaradi sodelovanja pri srh zbujajočih spolnih rabotah v Teksasu prestaja 20-letno zaporno kazen. Največ pozornosti je vzbudila trditev, da jo je leta 2001 mladoletno med drugimi trikrat posilil tudi sin tedanje britanske kraljice Elizabete II. in brat sedanjega kralja Karla III. princ Andrew. Princa je tožila, vendar sta se leta 2022 izvensodno poravnala za nerazkrito vsoto denarja, domnevno za približno 14 milijonov evrov, del česar je šel tudi v njeno fundacijo za žrtve trgovine z ljudmi v spolne namene. Očitno je bilo javne pozornosti preveč in Virginia Giuffre je letos spomladi na kmetiji v zahodni Avstraliji, kjer je živela, naredila samomor, stara je bila 41 let.

Založba Knopf je napovedala, da bodo njeno 400-stransko avtobiografijo Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (kar bi lahko prevedli kot Nikogaršnje dekle: spomini na preživetje zlorabe in boj za pravico) izdali 21. oktobra. Pravijo, da gre za neprizanesljiv opis dveh let z Epsteinom in Ghislaine Maxwell, vendar tudi drugih delov življenja Virginie Giuffre, od spolnih zlorab v otroštvu do poznejših let, ko se ni borila samo za to, da bi primerno kaznovali njene mučitelje, ampak je tudi pomagala drugim žrtvam.

Princ Andrew še zdaleč ni edini, ki so ga oplazile posledice afere Epstein. Z zasebnim boeingom z vzdevkom Lolita Express je newyorški poslovnež med nepremičninami v ZDA in zasebnim otokom v Karibih ter drugam vozil znane osebnosti, kot so nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, milijarder Bill Gates, igralca Kevin Spacey in Chris Tucker, supermodel Naomi Campbell ...

Zloglasni pedofil Jeffrey Epstein (na panoju levo) je bil sosed in prijatelj Donalda Trumpa, kar dokazujejo tudi izjave več prič in številni skupni posnetki (na fotografiji je pano na tovornjaku, s katerim so izražali ogorčenje zaradi Trumpovega obiska na Škotskem julija letos). FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Veliko pozornosti je vzbudilo tudi prijateljstvo med Epsteinom in sedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Moža nista samo prijateljevala, ampak sta bila tudi soseda na Floridi. Virginio Giuffre je Ghislaine Maxwell v Epsteinove mreže ujela prav na Trumpovem floridskem posestvu Mar-a-Lago, kjer je leta 2000 delala v centru za sproščanje. Aktualni predsednik je zatrdil, da je prekinil stike s pedofilom veliko prej, preden se je lotil politike in preden jih je prekinila večina drugih, založba pa je sporočila, da Virginia Giuffre v knjigi Trumpa ni obtožila, da bi jo kdaj zlorabil.