Fenomen Babe Vange: tudi po smrti zelo zaposlena

Slovita bolgarska mistikinja, zdravilka in napovedovalka prihodnosti Baba Vanga je sicer umrla že pred skoraj tremi desetletji, poleti 1996, a smrt pri tem poklicnem profilu nikakor ne pomeni, da je njihovo delo končano. Na primer sloviti francoski astrolog, zdravilec in še marsikaj Nostradamus je umrl leta 1566, a v njegovih domnevnih napovedih prihodnosti, predvsem v knjigi v verzih Prerokbe (Les Prophéties, 1555), mnogi še danes najdejo natančne napovedi aktualnega dogajanja.

A Nostradamus je za seboj pustil vsaj knjige, kaj je dejansko govorila Baba Vanga, pa ni znano. Slepa mistikinja namreč ni zapisala nobene napovedi prihodnosti, čeprav je živela v časih, ko je bilo glasovno snemanje že vsakdanje, pa, kolikor je znano, njenih prerokb tudi ni nihče posnel. O njih tako govorijo predvsem njeni znanci in obiskovalci.

Čeprav jih je z leti seveda vse manj, to na precejšnjem delu Balkana in v vzhodni Evropi, predvsem v Rusiji, njene priljubljenosti nikakor ne zmanjšuje. Nasprotno, kot številnim drugim bizarnim fenomenom je vznik in širitev interneta dal do tedaj nesluteni domet tudi domnevnim prerokbam Babe Vange.

Trenutno se širi predvsem njena domnevna napoved, da bi se leta 2026 lahko začela globalni konflikt med najmočnejšimi državami sveta in doba politične nestabilnosti. Nekateri njeni interpreti govorijo tudi o zaostritvi odnosov med ZDA in Rusijo, težavah na območju Tajvana in o gospodarski krizi.

Napovedi so res srhljive, vendar za takšne scenarije verjetno ni nujno, da je njihov avtor videc v prihodnost, kot je bila Baba Vanga, saj je čisto dovolj, da spremljamo aktualne novice o dogajanju po svetu.

Slovita mistikinja se je rodila kot Vangelija Panderova Surčeva leta 1911 na goratem območju Belasice v takratnem Otomanskem imperiju, med današnjimi Bolgarijo, Grčijo in Makedonijo. Mladost je večinoma preživela v takratni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, pozneje v Kraljevini Jugoslaviji.

Oslepela je v zgodnjih najstniških letih, ker jo je menda v zrak dvignil zračni vrtinec in jo vrgel po prašnem polju. Po treh neuspešnih operacijah v Skopju so jo poslali v šolo za slepe mladostnike v Zemunu. V Bolgarijo se je preselila leta 1942, ko se je poročila z Bolgarom Dimitrom Gušterovom. Potem je večino življenja preživela v bližini kot Velenje velikega mesta Petrič na jugozahodu Bolgarije.

Zaslovela je med drugo svetovno vojno kot zdravilka in napovedovalka prihodnosti, saj je takrat ljudi nadvse zanimalo, ali se bodo njihovi bližnji vrnili živi iz bojev. Po izbruhu hladne vojne se je njena slava razširila po Vzhodni Evropi. Danes je zelo priljubljen lik v Rusiji, kjer njene domnevne napovedi zlorabljajo predvsem za propagandne namene, saj je menda prerokovala, da bo Rusija prevladala nad ZDA.

Danes je seveda že prepozno, da bi izvedeli, kaj je Baba Vanga dejansko povedala. Najboljši poznavalci tega, kaj je počela, sicer trdijo, da sploh ni bila zdravilka in ni napovedovala prihodnosti, ampak je ljudem z zdravstvenimi težavami predvsem svetovala, na katerega zdravnika naj se obrnejo.

O njenem življenju in delu se lahko tisti, ki jih to res zanima, poučijo v njenih dveh za obiskovalce odprtih hišah v Petriču in bližnji vasi Rupite, kjer je zgradila tudi pravoslavno cerkev, pri kateri so jo pokopali.