Bančni tajkun menda sodeluje v preiskavi

Kot drugo največje gospodarstvo na svetu – in z več kot 1,4 milijarde prebivalci – ima Kitajska seveda nepregledno množico podjetij, za katera, morda tudi zelo pomembna, povprečen zahodnjak ni še nikoli slišal. Eno takšnih je China Renaissance, finančna institucija, ki kotira na hongkonški borzi in deluje predvsem na področju novih tehnologij. Iz podjetja so 16. februarja sporočili, da je njegov ustanovitelj in prvi mož Bao Fan izginil. Zdaj pa so sporočili še, da menda sodeluje s kitajskimi oblastmi pri preiskavi, čeprav ni jasno, v kakšni.

»Izvedeli smo, da gospod Bao sodeluje v preiskavi določenih pristojnih oblasti. Podjetje bo pravočasno sodelovalo in pomagalo pri vseh zakonitih zahtevah pristojnih oblasti Ljudske republike Kitajske, če in ko jih bo prejelo,« so sporočili iz družbe China Renaissance. Za francosko tiskovno agencijo AFP so v ponedeljek izjavili, da nimajo dodatnih pojasnil, in niso hoteli povedati, kaj naj bi Kitajci sploh preiskovali. S kakršnekoli relevantne ravni komunistične diktature v Pekingu pa takšnih pojasnil tako ali tako nihče niti ne pričakuje.

Na Kitajskem se pogosto dogajajo podobna skrivnostna »izginotja«, ne samo političnih disidentov ali poslovnežev, ampak tudi na drugih področjih, celo umetniškem. Navadno se izginuli potem pojavijo skesani in spet v popolnem sozvočju z materjo Partijo. Vrednost delnic Baovega podjetja je na borzi sredi februarja padla na polovico prejšnje vrednosti, še zdaj so tri desetine nižje kot takrat, ko je bil prvi mož še na vidiku.

Starši Bao Fana, ki se je rodil leta 1970, so delali nekje v drobovju partijske mašinerije, vendar sam trdi, da ni eden od rdečih princev, se pravi privilegiranih potomcev komunistične elite. Kljub temu je srednjo šolo obiskoval v Združenih državah Amerike, študiral pa je na eni najboljših univerz na Kitajskem, fudanski v domačem Šanghaju in na z njo tesno povezani Norveški šoli menedžmenta v Oslu. Po diplomi je delal v investicijskih bankah Morgan Stanley in Credit Suisse v Londonu, New Yorku in Hongkongu. Oborožen z zahodnimi izkušnjami je leta 2000 v Hongkongu ustanovil svoje podjetje, ki ima danes več kot 700 zaposlenih in se ukvarja predvsem z vsem, kar je povezano z novimi tehnologijami. Svetovalo je pri investicijah, vrednih več kot 138 milijard evrov, njegov investicijski sklad pa upravlja več kot pet milijard evrov premoženja v delnicah tehnoloških podjetij.