Barron Trump naj bi se skušal znebiti slovenskega naglasa

Najmlajši sin predsednika ZDA, 19-letni Barron Trump, naj bi obiskoval tečaj izgovorjave, da bi postal bolj samozavesten pri govorjenju v angleščini, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na objavo Roba Shuterja, poročevalca o slavnih in bogatih

»Barron je zelo osredotočen na to, kako se zdaj predstavlja. Je premišljen, razumen in želi biti samozavesten pri govorjenju, vendar to počne tiho, ne da bi pritegnil pozornost,« naj bi neimenovani vir povedal Shuterju.

Najmlajši Trump je znan po tem, da se izogiba pozornosti javnosti, za razliko od svojih starejših polbratov Donalda mlajšega in Erica. Kljub temu je predlani med predsedniško kampanjo svojega 79-letnega očeta večkrat nastopil na javnih shodih.

Barronu deloma pripisujejo zasluge za očetovo zmago na predsedniških volitvah, saj naj bi mu pomagal pridobiti glasove mlajših moških, ki jih je pritegnil preko sodobnih medijskih formatov, vključno s podkasti.

FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

»Kadar koli je mogoče, se izogiba pozornosti javnosti. Zelo pazi na svojo zasebnost, njegova mama pa poskrbi, da tako tudi ostane. Melania ga močno ščiti,« je Shuterju povedal drug vir.

Barrona sta vzgajala predvsem slovenska stara starša in mama, ki je znana po tem, da ga v javnosti močno ščiti. Viri so Shuterju povedali, da želi prva dama svojemu sinu omogočiti normalno življenje, brez kamer in javnega pritiska. »Vedno je bila zelo aktivna in poskrbela, da je varen in trdno na tleh. To pomeni, da ga vodi, ščiti in mu pomaga, da se znajde,« je povedal vir.

Barron trenutno živi v Beli hiši in se udeležuje predavanj na univerzi NYU na daljavo.