Barron Trump, prvi deček Bele hiše, je dopolnil dvajset let

Edini skupni otrok ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove soproge Melanie, Barron, danes vstopa v svoje tretje desetletje. Čeprav prihaja iz ene najbolj izpostavljenih družin na svetu, javnost o njem še danes ve presenetljivo malo. Zasluge za to najbrž ne gredo le njegovi vsaj navidezni zadržanosti, temveč tudi materi Melanii, ki mu je želela zagotoviti kar najbolj običajno otroštvo. Po pisanju Forbesa, ki navaja njeno biografijo The Art of Her Deal, pa je leta 2018 izpogajala posodobitev svoje predporočne pogodbe, ki Barronu zagotavlja boljša izhodišča za dedovanje ter večjo vpletenost v družinske posle.

Da je tolikšna neznanka, ga dela toliko bolj zanimivega, medijem pa je v izziv, da skušajo kljub temu o njem izvedeti čim več. Njegovi osnovni biografski podatki so znani, podrobnosti iz zasebnega življenja, kot so njegova zanimanja, romantične zveze in načrti za prihodnost, pa ne.

Kaj torej vemo? Je najmlajši otrok Donalda Trumpa, rojen leta 2006. Tudi ko je njegov oče postal predsednik ZDA, se ni takoj preselil v Belo hišo. Z materjo sta še nekaj mesecev ostala v New Yorku, da bi zaključil šolsko leto. Kot otrok je igral nogomet in treniral pri akademiji kluba D.C. United, kar je ena redkih konkretnih informacij o njegovih hobijih iz tistega obdobja. Kasneje se je njegova pot premaknila k izobraževanju: po srednji šoli na Floridi se je leta 2024 vpisal na poslovno šolo Stern na Univerzi v New Yorku.

Barron Trump in prva dama Melania Trump,na inavguraciji leta 2017 FOTO: Jasper Colt Usa Today Network Via Reuters Co

Zaradi materinega porekla govori tudi slovensko in ima poleg ameriškega še slovensko državljanstvo, v otroštvu pa se je po navedbah družine s starimi starši pogosto sporazumeval v slovenščini. V enem od redkih posnetkov, v katerih je slišati njegov (sicer otroški) glas, denimo s precej slovensko zvenečim naglasom pravi I want my suuuitcase (»rad bi svoj kovček«). Med bolj nenavadnimi, a pogosto omenjenimi zanimivostmi sta tudi njegova višina, ki naj bi po ocenah presegala dva metra, ter dejstvo, da se dosledno izogiba družbenim omrežjem – kar dodatno krepi njegovo podobo precej zadržane javne osebnosti. »Imam zelo visokega sina Barrona. Je kdo že slišal zanj?« je na inavguraciji januarja lani dejal Trump.

Po navedbah predsednika in njegove ekipe naj bi prav Barron očetu svetoval, naj mlajše volivce nagovori z nastopi pri vplivnih podkasterjih, kot je na primer Joe Rogan. Epizoda, predvajana oktobra 2024, je v enem dnevu dosegla več kot 25 milijonov ogledov ter velja za najbolj gledan podkast nastop kateregakoli kandidata v ameriški predvolilni kampanji leta 2024. Trumpa naj bi tudi poučil o kriptovalutah, kar mu je prineslo hiter in visok zaslužek, sam pa je pobral 10-odstotni delež (150 milijonov dolarjev). Barronova zadržanost torej še ne pomeni medlosti – včasih si vplivnejši, če deluješ iz ozadja.