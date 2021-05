BBC se zaradi intervjuja s princeso Diano z zamudo posipa s pepelom

FILE PHOTO: Princesa Diana and princ Charles leta 1992. FOTO: Str New /Reuters

Novo poročilo je obremenjujoče

Prizor iz prelomnega Bashirjevega intervjuja s princeso Diano. Intervju si je bilo mogoče na spletnih straneh BBC ogledati vse do sedaj. FOTO: BBC/posnetek zaslona

Pometanje pod preprogo

BBC-jev novinar Martin Bashir, ki je s prevaro pridobil zaupanje princese Diane in jo prepričal v intervju. FOTO: Frederick M. Brown/ Afp

Intervju BBC-jevega novinarjaz britansko princesojeseni leta 1995 je šokiral Veliko Britanijo in svet ter dodobra pretresel Buckinghamsko palačo. V njem je namreč princesa pogumno razgalila notranje odnose in delovanje kraljeve družine, med drugim pa je tudi prvič javno namignila, da »so v zakonu s princem Charlesom trije,« misleč pri tem na njegovo razmerje s. A sedaj zaradi tega intervjuja tektonske pretrese doživlja BBC, britanska javna radiotelevizijska mreža.V četrtek je bilo namreč objavljeno poročilo neodvisne preiskave o tem, na kakšen način je Martin Bashir pred četrt stoletja Diano prepričal v intervju z njim in ugotovitve iz tega poročila so za BBC porazne. Upokojeni visoki sodnik, ki je vodil preiskavo, je namreč v poročilu potrdil stare, a zamolčane in v ozadje potisnjene domneve, da je Bashir pri prepričevanju Diane, da da intervju, uporabil prevaro.Dal je izdelati ponarejene bančne izpiske, s katerimi je Dianinega brataprepričal, da kraljičin dvor oziroma princ Charles plačujeta zaposlenim v Buckinghamski palači, da vohunijo za princeso in delajo proti njej. S tem si je pridobil njegovo zaupanje in Spencer mu je pozneje pomagal vzpostaviti prvi stik z Diano. Sledil je prelomni intervju, ki je razburkal vse, po mnenju princapa njegovo mamo pomagal spraviti v strah, preganjavico in izolacijo. Princesa je v prometni nesreči, ki ji je botrovalo zasledovanje paparacev, umrla samo dve leti po tem prelomnem intervjuju.V BBC-ju so zaradi pritožb in tudi zaradi zaskrbljenosti grafičnega oblikovalca, ki je za Bashirja ponaredil omenjene bančne izpiske, ne vedoč, za kaj jih bo ta uporabil, prvo preiskavo uvedli že leto dni po intervjuju. Toda takrat so v tej medijski hiši stopili na Bashirjevo stran in sklenili, da ponarejeni dokumenti niso vplivali na Dianino odločitev za intervju in da torej Bashir ni napravil nič narobe. Najnovejše poročilo lorda Dysona pa ugotavlja, da je Diana v intervju pristala prav zaradi ogorčenosti, ki ji jo je Bashir vzbudil z lažnimi trditvami o plačanem vohunjenju za njo. Bashir je s takšno prevaro hudo prekršil pravila, BBC pa je zato, ker je bilo zanimanje javnosti za intervju ogromno, to umazano podrobnost zakrila in pometla pod preprogo in s tem po oceni Dysona prekršila lastna visoka merila poštenosti in preglednosti novinarskega dela.Po objavi Dysonovega poročila se je sedaj vodstvo BBC vendarle javno opravičilo vsem prizadetim. A nanje se je že vsul plaz kritik in obtoževanj, med drugim sta se s čustvenimi izjavami o škodi, ki so jo povzročili njuni materi, oglasila princa William in Harry, britanska vlada pa zaradi škandala že razmišlja o spremembah pri vodenju in upravljanju tega javnega RTV servisa.Martin Bashir, ki je prejšnji teden »iz zdravstvenih razlogov« odstopil z mesta urednika verskih oddaj na BBC, sedaj sicer obžaluje prevaro in pravi, da je to bila neumnost, ki jo globoko obžaluje. Obenem pa še naprej trdno stoji za vsebino intervjuja in je nanj ponosen, je izjavil za britanske medije.