Benetke brez Maestra

Stavka igralcev in scenaristov v Hollywoodu vpliva na sedmo umetnost po vsem svetu. Zaradi dogajanja v filmski Meki se ameriški filmski zvezdnik Bradley Cooper ne bo udeležil premiere svojega novega filma na filmskem festivalu v Benetkah. Film Maestro, ki ga je Cooper režiral in v njem odigral glavno vlogo, bi moral biti eden od 23 filmov, ki se bodo potegovali za glavno nagrado, zlatega leva. Biografska drama temelji na življenju na življenju Leonarda Bernsteina, ameriškega dirigenta, skladatelja, pianista, glasbenega pedagoga in humanitarca. Poleg Cooperja v glavni vlogi v Maestru nastopajo še Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke in Sarah Silverman.

Letošnji izvedba enega najbolj znanih svetovnih filmskih festivalov bo potekala med 30. avgustom in 9. septembrom, v glavnem programu pa občinstvo lahko pričakuje filme s prenekaterim zvezdnikom, ki je član stavkajočega igralskega sindikata SAG-AFTRA, med njimi so Willem Dafoe, Emma Stone, Jessica Chastain, Adam Driver in drugi. Kdo bo tudi osebno prišel na festival k našim zahodnim sosedom, pa ta čas še ni znano. Zaradi hollywoodske stavke so na festivalu zamenjali prvotno načrtovani otvoritveni film Challengers Luce Guadagnina s hollywoodsko zvezdnico Zendayo, beneški festival, 80. po vrsti, bo po novem uvedel film Comandante Edoarda De Angelisa.

Člani sindikata SAG-AFTRA, ki zastopa okoli 160.000 hollywoodskih igralcev, stavkajo od sredine prejšnjega meseca, medtem ko se je 11.000 njihovih scenarističnih kolegov za prekinitev dela odločilo že maja. Zahtevajo predvsem bolje plačano delo ter pravila za ravnanje z umetno inteligenco.

Igralci se potegujejo za višje plače in jamstva za preživetje v prihodnosti, bistvo njihovih težav pa so predvsem nadomestila ob predvajanju filmov in različnih oddaj na pretočnih kanalih. Ponudniki slednjih, v prvi vrsti Netflix in Disney+, praviloma ne razkrivajo podatkov o gledanost in za vse filme in oddaje na svojih platformah ponujajo enako nizek pavšalni znesek, ne glede na njihovo priljubljenost in uspešnost.

Tudi letošnja podelitev ameriških televizijskih nagrad emmy bo preložena zaradi stavke v Hollywoodu. Televizijske oskarje naj bi podelili septembra, a naj bi prireditev po nekaterih informacijah prestavili celo na januar prihodnje leto.

Če se bo dvojna stavka še dolgo nadaljevala, bo za uporabnike na voljo vse manj svežih vsebin, kar bo, so prepričani poznavalci, kmalu pripeljalo do upada naročnin na pretočne platforme, to pa je pomemben vir prihodka za zabavno industrijo. In ko se bo stavka nekoč končala, posledično ne bo več na voljo dovolj finančnih sredstev, da bi se sistem vrnil v stare tirnice. Hollywood vsekakor pomeni velikanski posel, tako za matične Združene države Amerike kot za svetovni izvoz. Kot kaže sedanje dogajanje, v skrajni sili grozi celo popoln kolaps celotne filmske industrije.