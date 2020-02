Benetton odpustil kultnega fotografa Oliviera Toscanija

Porušil vse oglaševalske tabuje

je v ponedeljek osupnil celotno Italijo, ko je za nacionalno radijsko postajo Rai Radio 1 izjavil: »Koga briga, če se je nadvoz v Genovi porušil.« Iz podjetja Benetton, za katero je Toscani ustvaril kontroverzne oglaševalske akcije, pa so včeraj sporočili, da z njim ne morejo več sodelovati, poroča časnik Corriere della Sera.Sedeminsedemdesetletni italijanski fotograf se je v četrtek, tik preden je dobil odpoved, sicer opravičil za izrečene besede. »Zmotil sem se. Sram me je. Kot človek sem povsem uničen in globoko prizadet,« je povedal za italijanske medije, a vseeno dodal, da so njegove besede vzeli iz konteksta.Toscani je sicer v pogovoru za radio komentiral obisk predstavnikov sardin (italijansko gibanje, usmerjeno proti desnemu populizmu) v Benettonovem ustvarjalnem centru Fabrica v Trevisu. Obisk je sprožil buren odziv javnosti, saj je proizvajalec puloverjev 38-odstotni lastnik infrastrukturnega koncerna Atlantia, ki je varčeval pri oskrbi viadukta – ta se je med močnim deževjem porušil 14. avgusta 2018 in terjal 43 smrtnih žrtev –, da bi povečal svoj dobiček.Milanski reporter in modni fotograf Toscani velja za razvpitega ustvarjalca, ki je že pred desetletji porušil vse oglaševalske tabuje. Na velikih reklamnih panojih za Benetton se je dotaknil občutljivih motivov, kot so razlike med rasami, spolnost, onesnaževanje, virus HIV ... Portretiral je na smrt obsojene ljudi, ki jih je posnel na turneji po ameriških zaporih, pravkar rojenega dojenčka s popkovino, belko in temnopolto žensko, ki držita azijskega otroka, moškega, ki umira za aidsom, poljub nune in duhovnika ...Burne odzive je sprožila tudi njegova kampanja Unhate (razsovražiti). Kampanja je bila sestavljena iz serije fotomontaž svetovnih političnih in verskih voditeljev – ki v resničnosti z izjemo nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja niso bili v najbolj prijateljskih odnosih – med poljubljanjem.Leta 2007 je modni fotograf šokiral Italijane z oglasi proti anoreksiji, ki jih je financiralo italijansko modno podjetje No-l-ita. Na oglasih, ki so jih objavili v revijah in na obcestnih plakatih po vsej Italiji, je upodobil do kosti shirano telo mlade francoske igralke. »Več let me zanima anoreksija. Kdo je odgovoren zanjo? Mediji na splošno, televizija, modna industrija,« je tedaj dejal Toscani. »Zelo pomembno je, da modna blagovna znamka razume težo problema, se ga zaveda in spodbuja to kampanjo.«, ustanovitelj blagovne znamke, se je za Toscanija ogrel prav zato, ker se ni obremenjeval s pravili oglaševanja. Fotograf se je podjetju pridružil leta 1982. Kot zaposlen pri Benettonu je ustanovil tudi Fabrico in časopis Colors, ki ga je njegov nekdanji umetniški direktoropisal kot mešanico National Geographica in revije Life na LSD.-----​Avtor je zaposlen v Delovnici.