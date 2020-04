Beograjski policisti pridržali Severino

Po tem, ko je včeraj v Srbiji in na Hrvaškem odjeknila novica, da so beograjski policisti pridržali hrvaško pevkozaradi kršenja policijske ure, je danes navedbe potrdil tudi njen predstavnik za odnose z javnostjo. Kot je še pojasnil, bo pevka priznala prekršek in plačala kazen.»Zvečer je pripravljala prtljago, ker je zjutraj nameravala v Zagreb, nato pa je se z avtomobilom odpeljala od doma, pri tem pa ni pomislila na policijsko uro,« je dejal Grgin in dodal, da ga ne preseneča, ker je Severina po enem mesecu nenačrtovanega bivanja v Beogradu, kjer je ostala, da bi lahko videla svojega sina, pozabila na stroge omejitve gibanja, ki na Hrvaškem ne obstajajo. Po njegovih besedah ji je otrokov oče, srbski poslovnež, v tem času dovolil le petnajstminutni obisk.Policisti so pevko v beemveju z zagrebškimi registrskimi tablicami ustavili v torek zvečer in jo odpeljali na policijsko postajo ter podali predlog za obravnavo pri sodniku za prekrške. V Srbiji policijska ura med tednom velja med 17. in 5. uro. Kazen za prekršek pa je od 400 do 1300 evrov.