V petek plavanje samo za temnopolte

Berlinsko gledališče Volksbühne, kar bi lahko prevedli kot ljudski oder, stoji sredi nemške prestolnice, na trgu, ki nosi ime komunistične revolucionarke Rose Luxemburg, po rodu poljske Judinje. Ko je leta 2024 po samo treh letih na položaju nenadoma umrl njegov umetniški vodja René Pollesch, so morali najti novega. Berlinske mestne oblasti so februarja 2025, po leto dni dolgem iskanju, razglasile, da bo Pollescha nasledil Matthias Lilienthal, dramaturg s pestro kariero; med drugim je delal tudi v libanonskem glavnem mestu Bejrutu.

Novi umetniški vodja je položaj prevzel pred kratkim, zdaj pa je ljudski oder do začetka oktobra zaprt zaradi počitnic. A je Lilienthal poskrbel, da so o gledališču, ki velja za progresivno, levo usmerjeno in stoji na istem trgu kot sedež najbolj leve nemške parlamentarne stranke Levice, govori tudi v času, ko tam ni predstav.

Pred monumentalno pročelje poslopja, zgrajenega tik pred prvo svetovno vojno in v nekoliko spremenjeni obliki obnovljenega po drugi svetovni vojni, v kateri so Berlin porušili skoraj do tal, so postavili čisto pravo kopališče. V skladu s krajem, kjer stoji, so mu nadeli primerno ime Volksbad, ljudsko kopališče.

Novi umetniški vodja Matthias Lilienthal je poskrbel, da se o gledališču govori tudi takrat, ko tam ni predstav. FOTO: Sören Stache/DPA

Dejansko je bazen z dolžino 25 metrov, širino pet metrov in globino samo 130 centimetrov, da konstrukcija ne zakriva pročelja ljudskega odra, dostopno vsakomur. Vstopnine ni, je pa manjša težava, da si je za kopanje pred ikoničnim gledališčem treba prej priskrbeti dveurno vstopnico.

V mestu, ki ga v teh dneh, kot večino Evrope, stiska vročina, zato nikogar ne moti, da voda v ljudskem kopališču ni ogrevana. Željnih brezplačnega kopanja je več kot dovolj, zato je boj za vstopnice na spletu menda trd. Mesto ima, že brez turistov, namreč več kot 3,5 milijona prebivalcev, v bazenu pa je lahko naenkrat največ 46 ljudi. Poleg tega obratuje samo ob popoldnevih in večerih.

Stroški postavitve bazena so znašali 300.000 evrov, zato največji nemški tabloid Bild – zaradi jasne konservativne usmeritve mu gre večina vsega, kar počne Volksbühne, seveda na živce – piše, da gledališče dobiva na leto 20 milijonov subvencij iz javnih sredstev in jih verjetno porablja nesmotrno.

A najbrž je časopis bolj kot poraba denarja zmotilo, da bodo v ljudskem kopališču lahko ta petek popoldne plavali samo temnopolti. »Bazen so izvorno naznanili kot simbol proti izključevanju in komercializaciji. Volksbühne ga je razglasil za svoje 'poletno povabilo'. A to povabilo očitno ne velja več za vse Berlinčane,« je bentil konservativni tabloid. Dodali so, da dogodek sofinancira nevladna organizacija za pomoč temnopoltim EOTO, ki med drugim dobiva denar od nemške zvezne vlade in Berlina, poleg mesta tudi ene od nemških zveznih dežel.

Volksbühne velja za napredno, levo usmerjeno gledališko institucijo. FOTO: Volksbühne

Kot je poudaril novi umetniški vodja Volksbühna Lilienthal, pa je lahko pravo ljudsko kopališče Berlina le mestna reka Spree. Ta naj bi bila dovolj čista za kopanje, a je to, menda zaradi birokratskih zapletov, strogo prepovedano. Zato bo stotine demonstrantov, tudi Lilienthal, 20. avgusta množično kršilo prepoved in zaplavalo v največji mestni reki.

Ljudsko kopališče bo v znak solidarnosti z njimi ta dan zaprto, če bo mestna birokracija upoštevala argumente plavalcev, pa ga v prihodnje niti ne bodo več potrebovali.