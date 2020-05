Besni Bryan

»Zahvaljujoč nekaterim jedcem netopirjev in zaradi živalskih tržnic je zdaj ves svet na čakanju, da niti ne omenjam tisočih, ki trpijo ali so umrli zaradi tega virusa. Moje sporočilo zanje je poleg 'hvala lepa' – postanite vegani,« jezapisal v ponedeljek.Na twitterju je zapis kasneje izbrisal, pustil pa ga je na instagramu. Na 60-letnega Adamsa, ki je v preteklosti v objektiv ujel tudi našo zlato olimpijko Tino Maze , se je usul plaz kritik, češ da je rasističen. »Vau, kakšen rasističen komentar od nekoga, ki sem ga spoštoval,« se je odzval eden od njegovih sledilcev. »Rasistično ksenofobna tirada Bryana Adamsa traja že 10 ur. Škoda je narejena,« je menil drugi., predsednica Kitajsko-kanadskega sveta za socialno pravičnost, je za CBS izjavila: »To je zelo neodgovorno in izjemno rasistično. Ljudje se zgledujejo po javnih osebnostih in za mnoge je idol.« Dodala je, da tovrstne izjave podžigajo sovraštvo do Kitajcev.Pevca so podprle nekatere organizacije, ki zagovarjajo pravice živali, kot je Peta. »Ključno je, da zdaj vsi postanemo vegani, zato, da se prepreči naslednja pandemija. Na nas je, da ustvarimo bolj prijazno in bolj zdravo prihodnost za vsa živa bitja,« so člani omenjene organizacije napisali pod njegovo objavo.Pogrom nad pevcem je bil tako silovit, da se je v torek oglasil z novim zapisom: »Opravičujem se vsem, ki jih je moja včerajšnja objava prizadela. Želel sem izpostaviti grozljivo krutost, ki so ji izpostavljene živali na mokrih tržnicah, ki so verjetni izvor virusa, ter promovirati veganstvo.«Dodal je: »Do vseh ljudi čutim ljubezen in mislim na vse, k se po svetu borijo s to pandemijo.« Kanadčan je na družbenih omrežjih izbruhnil na dan, ko bi moral začeti tridnevni koncert v slovitem londonskem Albert Hallu.