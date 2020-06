Beyoncé: Moramo voliti. Tukaj leži naša resnična moč

Strastna v vsem, kar počne

Ameriška glasbenica, ki je v nedeljo prejela nagrado BET za svoje dosežke na področju humanitarnih dejavnosti, je zahvalnem govoru pozvala gledalce naj se udeležijo volitev in volijo za odpravo »rasističnega in nepravičnega sistema.«Na podelitvi nagrad BET, ki so namenjene uspehom temnopoltih Američanov v industriji zabave, je priznanje 38-letni pevki izročila nekdanja prva dama ZDA. Letošnja podelitev, ki jo organizira televizijska mreža Black Entertainment Television, je zaradi izrednih zdravstvenih razmer potekala prek spleta.Beyoncé je posvetila nagrado vsem, ki so se v prejšnjih tednih odpravili na ulice protestirati proti rasizmu. »Vaši glasovi so bili slišani, dokazali sta našim prednikom, da njihov trud ni bil zaman,« je povedala v zahvalnem govoru, ki je bil posnet vnaprej. »Zdaj moramo narediti samo še eno stvar. Moramo voliti. Tukaj leži naša resnična moč. Spodbujam vas, da nadaljujete delo spreminjanja in razgrajevanja rasističnega in nepravičnega sistema. Moramo voliti, kot da bi bilo od tega odvisno naše življenje, kajti dejansko je.«Slavna pevka je nagrado prejela za dobrodelno delo, ki ga je opravila prek svoje fundacije BeyGOOD. Med vrhuncem pandemije novega koronavirusa sta z mamozdružili moči in priskrbeli teste za covid-19 tudi za revnejše soseske v Houstonu v Teksasu, kjer živijo pretežno temnopolti.Michelle Obama je pohvalila strast,s katero se Beyoncé zavzema za šibkejše. »Strastna je v vsem, kar počne, od glasbe, s katero izraža veselje in bolečino temnopolte skupnosti, do aktivizma, s katerim zahteva pravičnost za življenja temnopoltih.«