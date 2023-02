Beyoncee, rekorderka z 32 pozlačenimi gramofoni

Sinoči so v Los Angelesu podelili grammyje, najprestižnejše nagrade v glasbeni industriji. Kar 26 let je rekord po številu osvojenih pozlačenih gramofonov pripadal madžarsko-britanskemu dirigentu Georgu Soltiju. Imel jih je 31. Sinoči je nova rekorderka z 32 priznanji postala Beyoncé.

Nominirana je bila v devetih kategorijah, zmagala je v štirih. Prejela je nagrado za najboljšo RB pesem za Cuff It, za glasbeni posnetek Break My Soul v kategoriji plesna/elektronska glasba, za najboljši tradicionalni nastop RB za Plastic Off the Sofa in v kategoriji plesno/elektronski album album za Renaissance, ki je bil nominiran tudi za album leta, vendar je nagrado odnesel Harry Styles z albumom Harry's House. Styles je osvojil še grammyja za najboljši pop vokalni album.

»Trudim se, da ne bi bila preveč čustvena,« je dejala vidno ganjena umetnica, ki se je za podporo zahvalila svojim staršem, možu Jay-Z in otrokom. Še posebej pa je izpostavila pokojnega strica Jonnyja, ki ji je, še preden je zaslovela, svetoval pri njenih odrskih kostumih. V preteklosti je že večkrat povedala, da je prav on v njej spodbudil zanimanje za plesno glasbo in povezave z LGBT skupnostjo, ki jih je zaznati tudi na njenem zadnjem albumu Renaissance.

Na seznamu ustvarjalcev, ki se lahko pohvalijo z bogato bero grammyjev, so poleg že omenjenega Soltija ameriški producent, glasbenik in skladatelj Quincy Jones z 28 pozlačenimi gramofoni, po 27 jih imata ameriška violinistka v country glasbi Alison Krauss in jazzovski skladatelj in pianist Chick Corea. Kar 26 jih je v karieri nabral francoski skladatelji in dirigent Pierre Boulez, po 25 pa so jih prejeli ameriški pianist ruskega rodu Vladimir Horowitz, Stevie Wonder in John Williams, ameriški skladatelj, dirigent in pianist. Reper in producent Jay-Z in raper Kanye West jih imata po 24, irski rockerji U2 in Vince Gill, ameriški country glasbenik, pa se lahko pohvalijo z 22.

Med letošnjimi nagrajenci so še Lizzo za ploščo leta (About Damn Time, jazz pevka Samara Joy je postala najboljša nova izvajalka, dobila p tudi grammyja za najboljši jazzovski vokalni album. Veteranka Bonnie Raitt je osvojila grammyja za pesem leta (Just Like That) in še grammyja za najboljšo ameriško skladbo in najboljšo ameriško pesem, ki korenini v tradiciji. Sam Smith in Kim Petras sta za pesem Unholy prejela nagrado za najboljši pop duo, Kendrick Lamar je osvojil šestega grammyja za najboljši rap nastop (The Heart Part 5) in še nagrado za najboljši rap album (Mr. Morales The Big Steppers).