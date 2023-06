Bil je med najhitrejšimi Zemljani

Umrl je ameriški šprinter Jim Hines, prvi človek, ki je pretekel 100 metrov pod 10 sekundami. Star je bil 76 let. Ta veliki atletski mejnik se je zgodil leta 1968 na olimpijskih igrah v Mehiki, njegov čas je bil 9,95 sekunde. Dobil je še eno medaljo, saj je za ZDA tekel v štafeti 4x100 m. Njegov olimpijski rekord je padel šele leta 1988.

Sicer pa je olimpijske igre v Mehiki zaznamoval nek drugi dogodek, Hinesova kolega Tommie Smith, ki je na olimpijski preizkušnji na 200 metrov dobil zlato odličje in John Carlos, ki je bil dobitnik bronaste medalje, sta si namreč med hojo proti zmagovalnemu odru sezula čevlje in si razdelila par rokavic. Carlos jo je imel na levi roki, Smith na desni. Hkrati je Smith okoli vratu nosil črn šal, ki je predstavljal črn ponos, Carlos pa si je odprl zgornji del trenirke ter pokazal črno majico in ogrlico, ki naj bi predstavljala linčanje nemočnih žrtev. Ko je ves stadion zaslišal ameriško himno, sta sklonila glavo in dvignila pest. To je bil legendarni upor dveh velikih športnikov proti rasni neenakosti v ZDA. Polne tribune na stadionu so takrat obnemele. Oba atleta so takoj suspendirali, ker naj bi z razkazovanjem političnih sporočil kršila pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja. Resda so ju podprli številni športniki, tudi tisti, ki niso zagovarjali njune poteze, toda odločitev je bila dokončna.

A vrnimo se k Hinesu. Njegov svetovni rekord je šele leta 1983 podrl Calvin Smith, ko je v Koloradu tekel s časom 9,93 sekunde, medtem ko je Carl Lewis dosegel 9,92 sekunde in postavil nov olimpijski rekord na igrah v Seulu leta 1988.

Manj kot teden dni po olimpijskem zmagoslavju v Mehiki je Hines podpisal pogodbo z ekipo ameriškega nogometa Miami Dolphins, vendar je odigral le nekaj tekem, preden je prestopil v ekipo Kansas City Chiefs, za katere pa je nastopil le enkrat.

Hines, se je rodil v Arkansasu in je odraščal v Kaliforniji, zaradi izjemnih rezultatov je prejel štipendijo za univerzo v Teksasu. Kmalu po zmagoslavju na olimpijskih igrah, so tatovi iz njegovega doma v Houstonu ukradli vse olimpijske medalje, nakit njegove žene in televizijo. Ko je športnik v časopisu objavil oglas in je tatove prosi naj mu vrnejo vsaj medalje, so mu jih prijazno poslali nazaj v veliki rjavi kuverti.

Sicer pa je trenutno najhitrejši zemljan Usain Bolt, ki velja za enega najbolj, če že ne najbolj prepoznavnega športnika v zgodovini, prijel se ga je vzdevek vzdevek Lightning Bolt. Svetleči izstrelek oziroma Jamajška strela. Njegov rekord na 100 metrov 9,58. Rekordnih 100 metrov je pretekel s povprečno hitrostjo 37,58 km/h v 41 korakih. Njegov korak je dolg 2,44 metra, pri polni hitrosti pa jih naredi štiri v sekundi.