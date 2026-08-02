Bil je več kot samo nepozabni Big Pussy

Igralska zasedba iz legendarne televizijske serije Sopranovi je izgubila še enega člana. Umrl je Vincent Pastore, ki je imel vlogo Salvatoreja »Big Pussy« Bonpensiera. Star je bil 80 let, kot poroča več ameriških medijev, je umrl naravne smrti. Mrtvega so našli na njegovem domu v Bronxu v New Yorku in na truplu ni bilo znakov kaznivega dejanja.

FOTO: Johannes Eisele/AFP

V Sopranovih je igral najboljšega prijatelja Tonyja Soprana, sicer glavnega lika v TV seriji. Big Pussy je sčasoma postal informator FBI-ja, smrt njegovega lika v drugi sezoni je bila ena najbolj nepozabnih zgodb serije, Pastore pa se je pozneje vrnil v nekaj gostujočih prizorih., Pastorejev menedžer, je za CBS News povedal: »Svet ga bo vedno spominjal kot nepozabnega Big Pussyja, toda za tiste, ki smo ga poznali, je bil veliko več.«

»Rad je bil igralec. Bil je strasten do svoje obrti in vedno spodbuden, spoštljiv in radodaren do mladih igralcev, pri čemer si je vzel čas, da je ponudil nasvete in podporo, kadar koli je le mogel,« je dejal Attermann. »Izguba Vinnyja je zame zelo osebna. V več kot treh desetletjih sem imel čast, da spremljam ne le njegovo izjemno kariero, ampak tudi njegovo neverjetno osebnost. Pogrešal bom njegovo prijateljstvo, njegovo zvestobo, njegov humor in njegovo srce.«

Pastore se je rodil leta 1946 v Bronxu, osemdeseti rojstni dan je praznoval ravno nedavno, 14. julija. Med vietnamsko vojno se je vpisal v ameriško mornarico, preden se je podal na igralsko kariero. Med njegovimi zgodnjimi vlogami je nastopal v znanih mafijskih mojstrovinah Dobri fantje in Carlitova cesta, v kasnejši televizijski karieri pa je nastopil še v serijah Zakon in red, Splošna bolnišnica in Havaji 5-0.