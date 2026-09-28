Bill Gates se ne strinja s Trumpom in pravi, da svarila pred UI niso prevara

Ustanovitelj Microsofta in eden najbogatejših ljudi na svetu Bill Gates o umetni inteligenci razmišlja drugače kot ameriški predsednik Donald Trump. V intervjuju za Forbes je izjavil, da lahko razvoj UI, ki ne bo potekal pod nadzorom vlad, povzroči milijarde smrti. Oblikovanje mednarodnega dogovora, ki bi reguliral razvoj novih tehnologij, je po Gatesovem mnenju bolj zahteven, kot so bila pogajanja o jedrskem orožju v obdobju hladne vojne. Na vprašanje, ali meni, da je umetna inteligenca že pobegnila izpod nadzora, pa je odgovoril z odločnim ne. Zatrdil je, da UI »zaenkrat še ne upravlja na milijone robotov«, poleg tega lahko računalnike vedno ugasnemo. Vendar pa je nujno, da vlada regulira to področje, za samoregulacijo pa mora poskrbeti tudi industrija sama. Vsem je jasno, da je treba ...