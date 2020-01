Billie Eilish bo zapela nosilno skladbo bondiade No Time To Die

V vlogi tajnega agenta 007 še zadnjič Daniel Craig

bo zapela nosilno skladbo najnovejšega filma o tajnem agentu Jamesu Bondu z naslovom No Time To Die, so naznanili producenti. Osemnajstletna nominiranka za grammyja bo tako postala najmlajša glasbenica, ki bo napisala in posnela nosilno skladbo za to franšizo.Ob novici je Billie Eilish dejala, da je zanjo ustvariti pesem in sodelovati pri tako legendarni produkciji, izjemna čast. »James Bond je najbolj kul filmska franšiza vseh časov. Še vedno sem v šoku,« je dodala glasbenica. Skladbo za petindvajseto bondiado je napisala v sodelovanju z dvaindvajsetletnim bratom, njenim tesnim ustvarjalnim sodelavcem in producentom, ki si je tudi prislužil nominacijo za grammyja.Billie Eilish je ena od glasbenih ustvarjalcev z največ nominacijami na letošnjih grammyjih, katerih dobitniki bodo znani 26. januarja. Nominirana je v šestih kategorijah, med drugim se njena pesem Bad Guy poteguje za skladbo leta, studijski izdelek When We All Fall Asleep, Where Do We Go? pa za album leta. Obveljala je tudi za najmlajšo glasbenico, ki si je prislužila nominacije v vseh glavnih grammyjevskih kategorijah.V filmu No Time To Die v vlogi tajnega agenta 007 še zadnjič nastopa britanski igralec, v vlogi glavnega hudobca pa oskarjevec Rami Malek. Premiera filma je napovedana 2. aprila v Veliki Britaniji in 10. aprila v ZDA.