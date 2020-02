FOTO:Billie Eilish predstavila skladbo za bondiado No Time To Die

Preberite še: Billie Eilish bo zapela nosilno skladbo bondiade No Time to Die

Jamesa Bonda bo domnevno še zadnjič zaigral britanski igralec Daniel Craig. FOTO: Reuters

Opolnoči je bila premierno predstavljena skladba No Time to Die, ki jo je letošnja velika grammyjevkaustvarila za nov film o agentu. Melanholična balada ima na youtubu že več kot 3,2 milijona ogledov, 18-letna glasbenica pa jo bo premierno zapela v torek na podelitvi britov, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.Že 25. del iz slovite franšize o tajnemu agentu 007 je režiral, v kinematografe po svetu pa prihaja aprila. V vlogi Jamesa Bonda bo domnevno še zadnjič zaigral britanski igralec, njegovega glavnega nasprotnika pa bo igralProducenti so sredi januarja razkrili, da bo nosilno skladbo nove bondiade zapela Billie Eilish, ki je slaba dva tedna po tem razkritju slavila na 62. podelitvi grammyjev. Ikonoklastka popa, kot jo označujejo, je tako postala najmlajša glasbenica in prva izvajalka, ki je pobrala nagrade v štirih glavnih kategorijah – album leta (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), posnetek leta in pesem leta (Bad Guy) ter nagrado za najboljšega mladega glasbenika, slavila pa je še za najboljši pop album. Po pisanju AFP ustvarjalci pričakujejo, da bo glasbenica k ogledu filma pritegnila tudi mlajše občinstvo.Na torkovi podelitvi britov bo Billie Eilish skladbo prvič zapela tudi v živo, poleg skladatelja Hansa Zimmerja jo bosta spremljala še soavtor glasbe, znan tudi kot član skupine The Smiths, ter glasbeničin brat in soustvarjalec besedila, je navedeno na pevkini facebook strani.