Zdravje papežev: bolezni, govorice in skrivnosti Vatikana

Papež Leon XIV. je v nedeljo oznanil, da mu bodo v rimski bolnišnici Gemelli odstranili nodul (vozlič) v pljučih. Po njegovih besedah so ga odkrili »v zelo zgodnji fazi«; zdravniki so priporočili operacijo. Zdravje papežev je bilo od nekdaj tudi javno vprašanje. V tem pogledu je eden najzanimivejših papežev Leon XIII., ki je bil leta 1878 izvoljen v visoki starosti 69 let; za primerjavo, povprečna pričakovana življenjska doba v Italiji je bila v začetku 20. stoletja le 43 let. Njegovo papeževanje je bilo sočasno z vzponom množičnega tiska, ki je začel širiti govorice o skorajšnji smrti voditelja Katoliške cerkve. Leon XIII. je kljub temu dočakal kar 93 let, s čimer še danes velja za papeškega rekorderja. Njegov naslednik Pij X. je prebolel bronhitis leta 1913, leto pozneje pa se je ...