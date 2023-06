Bo Aleksej Navalni za rešetkami več desetletij?

Začenja se novo sojenje Alekseju Navalnemu, enemu najglasnejših kritikov režima Vladimirja Putina. Medtem ko 47-letni oporečnik že prestaja devetletno zaporno kazen zaradi več obsodb, tudi domnevne korupcije in nespoštovanja sodišča, ga zdaj obtožujejo še ekstremizma. Če bo spoznan za krivega, se lahko njegovo bivanje za rešetkami podaljša za več desetletij.

Sojenje bo potekalo v kazenski koloniji približno 250 kilometrov vzhodno od Moskve, kjer je neuklonljivi politik zaprt že od leta 2021. Ruske oblasti so ga priprle takoj potem, ko se je vrnil z zdravljenja v Berlino, kjer je okreval potem, ko so ga v Sibiriji zastrupili z živčnim plinom novičok. Ruske oblasti sicer še vedno zanikajo vpletenost v napad, kot tudi obtožbe opozicije, da so vsi procesi proti Navalnemu politično motivirani.

Sodni proces proti Navalnemu (na fotografiji stoji) poteka kar v kazenski koloniji. FOTO: Natalia Kolesnikova/Afp

Kot je povedal zapornik, je tožilstvo zbralo več kot 3800 strani materialov o vseh zločinih, ki naj bi jih zakrivil kar iz jetniške celice. »Čeprav je iz obsežnosti zvezkov očitno, da sem sofisticiran in vztrajen kriminalec, je nemogoče ugotoviti, česa sem obtožen,« je izjavil. Tokrat mu med drugim očitajo ekstremistične aktivnosti in rehabilitiranje nacistične ideologije. V zadnjem času so ruske oblasti močno zaostrile boj proti kritikom režima in vsi glavni oporečniki so že po zapornih. Tako on kot njegovi podporniki že ves čas vztrajajo, da se ga ruska oblast želi znebiti.

Sedeminštiridesetletni karizmatični voditelj je bil zaradi kršenja pogojnega izpusta in nespoštovanja sodišča najprej obtožen na dve leti in pol zapora, nato pa še na dodatnih devet let zaradi korupcije in nespoštovanja sodišča. Tudi v zaporu Navalni ne molči. Svoje rojake je večkrat pozval k protestom proti vojni v Ukrajini in kritiziral rusko invazijo. Hkrati pa je letos že večkrat v svet pricurljala novica, da trpi za neznano boleznijo in da mu vodstvo zapora ne omogoča zdravljenja.