Bo po »vrhu v Sandringhamu« znana usoda Harryja in Meghan

Harry in Meghan Markle sta pred dnevi razburkala svetovno javnost. FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp

Morda bodo danes postale nekoliko bolj jasne podrobnosti glede novega položaja britanskega princain njegove soproge. Pred dnevi sta svetovno javnost, z njo pa tudi britansko kraljevo družino na čelu s kraljico, razburkala z objavo na družbenem omrežju, v kateri sta zapisala, da se umikata iz kraljevih prvih vrst in iz rok odložila opravljanje uradnih dolžnosti. Kraljica se bo danes usedla s prestolonaslednikom , princem, ter vnukomain Harryjem. V Sandringhamu se bodo poskušali dokopati do rešitve, ki bo po godu vsem vpletenim v enega zadnjih škandalov, ki pretresajo britansko kraljevo družino. Potem, ko je završalo zaradi vpletenosti princa Andrewa v pedofilske škandale okrog Jeffreyja Epsteina , sta 93-letni Elizabeti II. zdaj glavobol nakopala še vnuk in njegova soproga. Slednja naj bi se pogovoru pridružila pred video povezave iz Kanade , kjer trenutno biva s sinom. Dopisnik britanskega BBCje zapisal, da bi lahko dogovori potekali dogovor »kar nekaj časa«.Princ Charles se je na pogovore vrnil iz Omana, kjer se je udeležil žalne slovesnosti ob smrti tamkajšnjega sultana.Harry naj bi v Sandringham prišel iz njegove windsorskega doma Frogmare Cottage. Številni upajo, da bodo pogovori uspešni in da bodo po koncu zadovoljni vsi. Meghan in Harry si želita več svobode, rada bi živela med Kanado in Veliko Britanijo, a se na drugi strani poraja vprašanje, kako bo z varovanjem mladega para ter ali bosta še najprej ostala »vzdrževana člana kraljeve družine«.Sama trdita, da si želita biti finančno neodvisna, ne pa živeti na plečih davkoplačevalcev. »Še naprej bova seveda spoštovala dolžnosti do kraljice, britanske skupnosti in naših mecenov«, sta dodala, ko je po svetu završalo.Današnje srečanje na kraljevi posesti v Norfolku - britanski mediji ga opisujejo kot vrh v Sandringhamu - bo prvo, odkar sta Harry in Meghan prek družbenega omrežja instagram sporočila, da se umikata iz prvih kraljevih vrst.Kraljica Elizabeta II., Charles ter njegova sinova naj bi po poročanju BBC preučili vrsto možnosti o nadaljnjih korakih za vojvodo in vojvodinjo sussekška, ob upoštevanju načrtov, ki jih ima mladi par. Tudi če se danes dogovorijo o vseh podrobnostih, bo realizacija teh terjala precej časa in volje vseh vpletenih.Nekateri mediji že pišejo, da bi lahko Harry in Meghan v primeru, da pogovor ne bo potekal po njuni volji, »udarila« s kakšnim odmevnim televizijskim intervjujem. A za takšne špekulacije je kljub vsemu še prezgodaj. Dopisnik in prijatelj para, ki je lani posnel dokumentarni film o dvojici, je za Sunday Times zapisal: »Imam nekaj idej, kaj bi lahko povedala v intervjuju. Mislim, da ne bi bilo nič lepega.«