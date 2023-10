Bob Geldof: To bo muzikal, ne posvetilo Live Aidu

V začetku prihodnjega leta se bodo v znamenitem londonskem gledališču Old Vic vrnili skoraj 40 let v preteklost, v zakulisje priprav na 13. julij 1985, ko se je na Wembleyju in v Filadelfiji zgodil eden najodmevnejših humanitarnih koncertov Live Aid. Na njem so nastopili največji zvezniki tistega časa, spremljalo pa ga je 1,5 milijarde gledalcev. Gonilna sila dogodka, ki je v boju proti lakoti v Etiopiji povezal skoraj ves svet, je bil Bob Geldof. Prav on zdaj bedi tudi nad izvedbo muzikala z naslovom Just For One Day, ki so ga navdihnili tisti dogodki.

V pogovoru za BBC je poudaril, da se nihče ne bo pretvarjal, da je eden od takrat nastopajočih zvezdnikov. »To ne bo nikakršno posvetilo. S tem ne bi hotel imeti opravka. Nihče se ne bo oblekel v Freddieja in si nalepil lažnih brkov. Pesmi bodo tiste, ki bodo poskrbele za dramo.«

V središču muzikala bodo dogodki, ki so se zgodili v ozadju in navdihnili ustanovitev enkratne glasbene skupine Band Aid in koncerta Live Aid, pa tudi resnična ljubezenska zgodba. Geldof je pojasnil, da predstava temelji na resničnih pričevanjih tistega dne, in napovedal kompleksno gledališko izkušnjo. Prva ideja o tem muzikalu se je sicer porodila Johnu O'Farellu, avtorju muzikala Gospa Doubtfire, in Luku Sheppardu, ki je na West Endu režiral & Juliet.

Geldofa, ki je bil skupaj s škotskim glasbenikom Midgeem Urgejem najbolj zaslužen za izvedbo megadogodka, bo igral angleški igralec Craige Els. Čeprav je Geldof navdušen nad doslej videnimi odlomki iz predstave, pa niti malo ne uživa, ko mora na odru gledati samega sebe. »Bom zelo odkrit. Že biti Bob Geldof je težko. Še težje pa je na odru gledati nekoga, ki se pretvarja, da je jaz. Pozitivno zame pa je to, da ima ta odrski Bob izjemen glas in da bodo ljudje mislili, da v resnici tako dobro pojem.« Gledalci se bodo o tem lahko prepričali že na premieri 26. januarja.