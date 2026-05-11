Bodo hišo, v kateri se je končalo življenje Marilyn Monroe, porušili?

Prvega junija letos bo minilo sto let od rojstva Marilyn Monroe, filmske zvezdnice, pop ikone in fatalne ženske, katere življenje in smrt sta še vedno ovita v številne skrivnosti. Spominu te izjemne ženske, ki je umrla v starosti 36 let, so se že poklonili v pariški Cinémathèque française, eni najpomembnejših filmskih ustanov na svetu, v londonski Nacionalni portretni galeriji pripravljajo posebno razstavo, konec maja bodo odprli tudi razstavo v filmskem muzeju v Los Angelesu. Prav tam pa se odvija tudi nenavadna pravna bitka za ohranitev njenega doma pod vznožjem hribovja Santa Monica.

Ker je dom Marilyn Monroe, kjer se je izteklo njeno življenje, zaščiten kot kulturnozgodovinski spomenik, ga lastnika ne smeta porušiti. FOTO: Mike Blake/Reuters

Hollywoodska zvezdnica je v življenju zamenjala vsaj 50 naslovov, a le hiša v španskem slogu v premožni soseski Brentwood, v kateri je preživela zadnje mesece življenja in tam domnevno prostovoljno zaužila usodne barbiturate, naj bi bila njen edini pravi dom. Kupila jo je februarja 1962, potem ko je propadal njen zakon z dramatikom Arthurjem Millerjem in je zaradi zdravstvenih težav za leto dni prenehala snemati. Tam je živela le kratek čas, in vendar je hiši z bazenom s ploščicami in tekstilom iz Mehike vtisnila osebni pečat. Leta 2023 sta hišo za sedem milijonov dolarjev kupila soseda, zakonski par Brinah Milstein in filmski producent Roy Bank. Nameravala sta jo porušiti in z zemljiščem razširiti svoje posestvo, na katerem živita že desetletje.

Čeprav sta že dobila dovoljenje za rušenje, je skupina ljudi začela kampanjo za razglasitev hiše za kulturnozgodovinski spomenik. To se je dejansko zgodilo leta 2024, s tem pa so pristojni organi preklicali tudi dovoljenje za rušenje.

Ena od glasnih nasprotnic rušenja je lokalna svetnica Traci Park, ki pravi, da nobena oseba ali stavba v Los Angelesu ni tako ikonična kot Marilyn Monroe in njen dom v Brentwoodu.

Zakonca sta pred časom vložila tožbo proti mestnim oblastem, od katerih zahtevata odškodnino. Prepričana sta, da so jima bile kršene ustavne lastninske pravice, poleg tega je njuna večmilijonska naložba postala brez vrednosti. Menita tudi, da ju oblasti silijo v to, da v zadovoljstvo javnosti nepremičnino vzdržujeta na lastne stroške.

Ne glede na izid pravne bitke pa se mestne oblasti soočajo z dilemo, kaj storiti s slabo vzdrževano hišo, v kateri že več let ne biva nihče. Stavba je bila po smrti Marilyn Monroe večkrat prenovljena, zdaj je razkrit precejšen del strehe, notranjost propada. Čeprav hiše s ceste ni mogoče videti, pa se ljudje, ki živijo v soseski pritožujejo, da se turistični avtobusi večkrat ustavljajo na tej lokaciji.

Okrogla obletnica je priložnost, da se na novo opredeli prava vrednost umetnice, ki je bila za časa svojega življenja pogosto omalovaževana in zasmehovana. V tem času bo izšla tudi uradna publikacija Marilyn Monroe 100, v kateri bo zbranih 275 fotografij, ki prikazujejo najbolj ikonične trenutke njene celotne kariere.