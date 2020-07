Bolezen je bila močnejša

V 42. letu je za posledicami covida-19 umrl broadwayski igralec in glasbenik Nick Cordero. Z boleznijo se je boril 95 dni, javnost pa je o njegovem stanju vseskozi obveščala soproga, trenerka fitnesa Amanda Kloots.



»Bog ima zdaj v nebesih še enega angela,« je v nedeljo zvečer zapisala na svojem profilu na instagramu. »Moj dragi mož je zjutraj umrl. Obkrožen je bil z ljubeznijo svoje družine, ki so peli in molili, ko je nežno zapustil zemljo,« je še dodala.



V Kanadi rojeni Cordero je odraščal v Ontariu, sčasoma pa se je zaradi igralske kariere preselil v New York. Uveljavil se je predvsem kot gledališki igralec in se ljubiteljem gledališča vtisnil v spomin z vlogami v broadwayskih predstavah Waitress in A Bronx Tale, leta 2014 pa je bil s predstavo Bullets Over Broadway nominiran za gledališkega oskarja, nagrado tony.



Ob ustvarjanju te predstave je spoznal ženo takrat še broadwaysko plesalko Amando, s katero sta se poročila leta 2017. Dve leti kasneje sta se preselila v Los Angeles, kjer je lani igral v muzikalu Rock of Ages.



Uspešno kariero je imel tudi na malih zaslonih. Med drugim smo ga lahko spremljali v nadaljevankah Blue Bloods, Zakon in red: Enota za posebne primere in Lilyhammer.



Kot je soproga sporočila javnosti, so Cordera zaradi novega koronavirusa marca hospitalizirali v bolnišnici Cedars-Sinai v Los Angelesu. Najprej so menili, da gre za navadno pljučnico, potem pa se je njegovo stanje hitro slabšalo. Pljuča so se mu močno vnela in priklopili so ga na medicinski ventilator.



Trpel je za mnogimi komplikacijami, posledicami okužbe z virusom. Pojavile so se težave s strjevanjem krvi, kar je vodilo do strdkov in kapi, aprila pa so mu morali amputirati nogo in vstaviti srčni spodbujevalnik. Dolge tedne je bil brez zavesti, v umetni komi, oboževalci pa so na družabnih omrežjih zanj stiskali pesti s ključnikom #WakeUpNick, torej zbudi se, Nick.



Prijatelji in znanci so na družbenih omrežjih zanj in za njegovo družino zbirali denar z videi, v katerih so plesali na njegovo glasbo.



Maja je Klootsova sporočila, da je njen mož pri zavesti, zelo šibek, vendar počasi napreduje: »Utrudi ga celo, ko zapre oči. Čakajo, da se mu povrnejo moči. Čas in nato še fizioterapija mu bosta pomagala, da bo postal močnejši.«



V začetku meseca je sporočila slabe novice. Njegova kri je bila zelo slaba, čeprav ni imel notranjih krvavitev, še huje pa je bilo, da je bolezen tako prizadela njegova pluča, da bi potreboval presaditev obeh pljučnih kril. »Na pogled so takšna, kot da bi kadil 50 let, so mi povedali. Tako poškodovana so,« je sporočila.



Televizijski voditeljici Gayle King je v oddaji This Morning Amanda Kloots dejala: »Presaditev je najverjetnejša možnost. 99-odstotna verjetnost je, da bo potreboval nova pljuča, da bo lahko živel takšno življenje, kot vem, da ga moj mož želi živeti.«



Bolezen je bila žal močnejša, užaloščeno soprogo pa bo tolažil njun enoletni sinček Elvis. »Bil je neverjeten igralec in glasbenik. Ljubil je svojo družino in oboževal svoji vlogi moža in očeta. Z Elvisom ga bova pogrešala vsak dan, pri vsem, kar bova počela,« je zapisala strta soproga.