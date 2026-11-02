Prva bolgarska predsednica ima rada Rusijo

Dejansko se ni z drugim krogom predsedniških volitev v Bolgariji v nedeljo nič kaj spremenilo. Najvišji položaj v državi, ki ima zaradi parlamentarnega političnega sistema bolj ali manj ceremonialne naloge, podobno kot v Sloveniji, bo še naprej zasedala 62-letna Ilijana Jotova. Le da zdaj ne bo več začasna predsednica, ampak bo imela polni mandat. Kljub ceremonialnim pooblastilom gre za pomemben dosežek, saj je Jotova prva predsednica balkanske države. Vendar senco na njeno izvolitev, dobila je skoraj šest desetin glasov, meče izjemno nizka udeležba. Prvega kroga 25. oktobra, v katerem se je z njo pomerilo reci in piši 26 protikandidatov in protikandidatk, se je udeležila le malo več kot petina volilnih upravičencev. Poleg Jotove, dobila je dobro tretjino glasov, se je v drugi krog ...