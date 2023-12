»Bolje bi bilo, če bi se lahko vrnili vsi«

Med osemdesetimi talci, ki jih je v dneh začasnega premirja v Gazi izpustil Hamas, je bilo tudi 23 Tajcev. Sedemnajst jih je v četrtek v belih majicah z natisnjenima izraelsko in tajsko zastavo prispelo v Bangkok, kjer so jih končno lahko objeli sorodniki, ki so trepetali za njihova življenja.

Družina 29-letnega Pornsawa Pinakaloja je bila že pripravljena na najhujše; domnevali so namreč, da bi lahko bil med 1200 ljudmi, ki so jih pripadniki Hamasa ubili med napadom 7. oktobra. V Izraelu so že poslali vzorec njegovega DNK, a so jim od tam sporočili, da ni ujemanja z umrlimi. Vzniknilo je novo upanje, njegova mati, 51-letna Lumpong Pinakalo, je šla v tempelj in obljubila menihu, da bo njen sin – če se bo varno vrnil – posvečen za 15 dni. Ko so jo poklicali z ambasade v Tel Avivu, je jokala od veselja, je poročal Guardian.

Devetindvajsetletni Tajec je bil med 17 ugrabljenimi sodržavljani, ki so se v četrtek vrnili v domovino. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP

Ko se je Pornsawan Pinakalo skupaj s še drugimi Tajci vrnil na letališče, ga je pričakala razširjena družina iz njegove domače province Nakhon Ratchasima. Ena od ostarelih pratet, 84-letna Nangnoi Pattataysan, mu je okoli zapestja zavezala belo vrvico, s čimer naj bi mu po tradicionalnem obredu povrnila duha v telo. Njegovega prihoda ne bi zamudili za nič na svetu, vso prejšnjo noč nismo mogli spati od veselja, ker ga bomo spet videli, sta dodali drugi prateti, ki sta kljub slabemu zdravju prišli v Bangkok objet mladega sorodnika, sicer tudi glavnega skrbnika razširjene družine.

Kot tisoči drugih Tajcev je bil Pornsawan Pinakalo zaposlen v izraelski agrikulturni industriji, kjer so plačila mnogo višja kot doma. Na dan ugrabitve je delal na kmetiji s krompirjem, je povedal. »Ko sem bil tam, sem poskušal ne razmišljati preveč o tem, kaj bi se lahko zgodilo, saj sem bil žalosten, da ne bom več videl svoje družine,« je dejal o svojem ujetništvu. A kljub veselju je ob vrnitvi čutil nekaj grenkobe: »Bolje bi bilo, če bi se lahko vrnili vsi naši prijatelji.« Mnogo več ljudi kot na letališču ga je včeraj sprejelo v njegovi domači vasi. Sorodniki so namreč že takoj napovedali, da ga bo prišlo pozdravit vsaj sto prebivalcev, povabili so namreč vse, ki jih poznajo.

Nekaj več kot 20 Tajcev so izpustili, še devet jih ostaja v ujetništvu. FOTO: Chalinee Thirasupa/Reuters

Pred 7. oktobrom je bilo v Izraelu približno 30.000 Tajcev, večinoma delavcev migrantov iz revnejših provinc na severovzhodu kraljevine, in so bili tudi najštevilnejša skupina tujih državljanov, prizadeta v napadu. Ubitih je bilo 39 Tajcev, 19 je bilo ranjenih, devet jih je še med ugrabljenimi. Po napadu je tajsko zunanje ministrstvo evakuiralo več kot 8500 svojih državljanov.

Sprejem 17 izpuščenih so v četrtek v Bangkoku pospremili z minuto molka za vse tiste, katerih življenje se je končalo v Izraelu. Sorodniki pa so družinam tistih, ki so še v ujetništvu, sporočali, da upanje ostaja. V četrtek je Hamas izpustil osem talcev, starih med 21 in 41 let, Izrael pa iz svojih zaporov 30 Palestincev, mladoletnikov in žensk, vsega skupaj v času premirja približno 240.