Bondinka s Harvarda ima 50 let

Reese Witherspoon odpira novo poglavje v življenju, saj praznuje 50. rojstni dan. Očitno ji obletnice veliko pomenijo, saj je na instagramu objavila krajše spomine na vse dosežke iz prejšnjih desetletij. Mnogi se je spominjajo predvsem po vlogi v filmih Blondinke s Harvarda.

Ob abrahamu je objavila več fotografij, ki prikazujejo njeno sedanjo podobo, zraven pa tudi utrinke, ko je šele začela igralsko kariero. Vse skupaj je pospremila s podrobnim zapisom, kaj prikazuje vsaka fotografija in kako ranljivo se je počutila v mlajših letih, poroča portal The News.

»Stara sem skoraj 50 let, a nekoč sem bila …« je začela. »40, zavestna, preizkušala sem nove stvari, polno sem sprejemala življenje. Dopolnitev 40 let je bila moj prvi globok izdih. Vedela sem, kdo sem – in kaj hočem. Produciranje, zagovarjanje ženskih zgodb in pomoč drugim, da najdejo svoj glas, me je napolnilo. Še vedno sem trdo delala, a zdaj z namenom. Soustvarila sem svoj prvi roman, raziskovala nove projekte in se preizkušala na načine, kot še nikoli prej.«

Reese Witherspoon: Vsega me je bilo strah, a sem vztrajala. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Priložila je tudi fotografijo iz svojih 30-ih, desetletja, v katerem je iskala svoj glas, uravnotežila materinstvo in oblikovala svojo pot. »Učila sem se bolj zaupati sebi – ugotavljala sem, kako biti mama, medtem ko sem imela kariero. Začela sem producirati, ker sem želela pripovedovati zgodbe, ki so pomembne, zgodbe o ženskah, ki jih niso pripovedovali. Film Divje in serija Velike male laži sta se mi zdela kot prelomnici. Spoznala sem, da si lahko sama ustvarim priložnosti, namesto da bi nanje čakala.«

Nenazadnje je Reese delila fotografijo iz svojih 20-ih, desetletja, v katerem je bila ambiciozna, tesnobna in prvič okusila slavo. »Vsega me je bilo strah, a sem vztrajala. Vrgla sem se v vloge, kot sta Šolske volitve in Kruti nameni, nato pa sem pri 29 letih dobila oskarja za film Hoja po robu. Nenehno sem delala, poskušala sem ugotoviti življenje, kako biti mama, in polovico časa nisem imela pojma, kaj počnem. A učila sem se in odkrivala, da zmorem več, kot sem mislila.«

Zapis je zaključila s svojimi pogledi na staranje: »Na zdravje, kaj sledi ... Še toliko je treba postoriti in navdušena sem nad vsem. Še mnogo zgodb je za povedati, veliko žensk še rabi spodbudo in še mnogo je načinov za nadaljnje učenje in rast.«

Leta 1999 se je Reese Witherspoon sicer poročila s soigralcem iz filma Podle igre, Ryanom Phillippeom. Skupaj imata dva otroka, deklico Avo in dečka Deacona. Igralca sta se razšla leta 2006 in se dokončno ločila v oktobru 2007. Reese Witherspoon se je drugič poročila leta 2011, in sicer z agentom Jimom Tothom.