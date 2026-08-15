Boris Cavazza: »Milena je bila in bo ostala moja najljubša prijateljica«

Novica o smrti Milene Zupančič je močno odjeknila med njenimi igralskimi kolegi, prijatelji in sodelavci. Spominjajo se je kot velike umetnice, pa tudi kot človeka, ki je znal ustvarjati bližino, širiti dobro voljo in ostati radoveden do sveta.

Igor Samobor je ob novici o njeni smrti poudaril, da bo za njenim odhodom ostala velika praznina.

»Ko ugasne življenje ene od tako velikih igralk, kot je bila Milena Zupančič, je žalost neopisna. Nastala bo velika praznina. Manjkala bo prijateljica, umetnica, radovedna ustvarjalka. Pogrešal bom njen smeh, njeno pozitivno energijo. Vsi smo jo imeli radi. Vsi.«

Boris Cavazza se je od svoje dolgoletne prijateljice poslovil s kratkimi, vendar zelo osebnimi besedami: »Milena je bila in bo ostala moja najljubša igralka in moja najboljša prijateljica. Naj počiva v miru.«

Rade Šerbedžija je bil z Zupančičevo dolgoletni prijatelj. Leta 2024 ji je posvetil koncert v ljubljanskih Križankah. Takrat je za 24ur o njej dejal: »Ona je božje čudo.«

»Danes sem izgubila prijateljico«

»Danes sem izgubila prijateljico. Slovenija pa je izgubila eno svojih največjih umetnic,« je zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar.

Spomnila se jo je kot velike igralke, pa tudi kot tople, duhovite, neposredne, iskrive in pogumne ženske, ki je znala povedati, kar je bilo treba, »brez olepševanja, a vedno s srcem«.

Pirc Musarjeva je zapisala, da ji je njuno prijateljstvo veliko pomenilo. Zupančičeva jo je podprla tudi ob njeni predsedniški kandidaturi leta 2022. Še marca letos sta skupaj snemali podkast Moč besede, v katerem sta govorili o življenju, gledališču, besedah in tem, kako ostati zvest samemu sebi. »Danes sem neizmerno hvaležna, da sva ta pogovor imeli. Takrat nisem niti pomislila, kako dragocen spomin bo postal le nekaj mesecev pozneje,« je zapisala. »Pogrešala bom tvoj glas. Tvoj smeh. Tvojo neposrednost. Tvoj pogled na svet. In predvsem tebe,« je sklenila.

SNG Drama Ljubljana: »Ljuba Milena, najlepša hvala«

Na smrt Milene Zupančič so se odzvali tudi v SNG Drama Ljubljana, kjer je bila dolgoletna članica in prvakinja igralskega ansambla. V zapisu so jo označili za eno največjih slovenskih umetnic ter poudarili, da je bila ena redkih, ki je postala del skupnega kulturnega spomina.

»S svojo toplo, čutečo, duhovito in iskrivo osebnostjo je bila ena tistih redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina,« so zapisali.

Spomnili so se njene »izjemne notranje moči, intuitivnosti, neposrednosti in neponovljive prezence« ter njene sposobnosti, da je v vsakem liku razpirala človeka v njegovi ranljivosti, protislovnosti, duhovitosti in resničnosti.

Zupančičeva je s svojim opusom skoraj šest desetletij zaznamovala slovensko gledališko, filmsko, televizijsko in radijsko ustvarjalnost. Za svoje delo je prejela številna priznanja, med njimi Prešernovo nagrado za trajen prispevek k razvoju slovenske kulture, Borštnikov prstan, Badjurovo nagrado, nagrado bert za življenjsko delo in odličje Marija Vera. Leta 2025 je postala tudi častna meščanka Ljubljane.

»Ljuba Milena, najlepša hvala, ker si z nami tako nesebično in ljubeznivo delila svojo umetniško in osebno veličino!,« so sklenili v Drami.