Borut Pahor: Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil domov, sem jo poljubil

»Včeraj popoldne. Grd padec pri kolesarskem spustu s Pasje Ravni. Zlom ključnice in lopatice,« je tokrat na svojem profilu na instagramu zapisal nekdanji predsednik države Borut Pahor. »Vse ok, zvečer zapustil urgenco, danes že v pisarni na pogovoru z novo mladinsko delegatko OZN,« je dodal.

Pasja ravan je 1020 metrov visok hrib v Polhograjskem hribovju. Na vrh vodi tudi utrjena makadamska cesta

Pahor se je zahvalil družini Kavčič iz bližnjih Lučin, gospodu Tadeju, »ki je pustil kmetijska opravila in me odpeljal v Ljubljano.« In seveda ekipi Urgentnega centra UKC. »Izjemno profesionalni in prijazni,« kot je pripisal.

»Še ena važna stvar. Udarec z glavo v asfalt je bil tako silovit, da vseh drugih poškodb pri samem padcu sploh nisem čutil. Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil iz UKC domov, sem jo poljubil,« je dodal ob koncu objave.

Leta 2012 padel s konja na hrbet, počila mu je križnica Borut Pahor je bil že leta 2012, ko je bil predsedniški kandidat, na fotografiji z berglami pred poslopjem UKC Ljubljana. Tedaj je po treh dnevih zapuščal bolnišnico, kjer je pristal po padcu s konja. Počila mu je križnica, v enotno kost zraščenih pet vretenc, ki predstavljajo križnični del hrbtenice.