Bosanski bronasti Bruce Lee se vrača

Potem ko je slovita skulptura Brucea Leeja v začetku marca na grozo mnogih izginila iz parka Zrinjevac v Mostarju v Bosni in Hercegovini, se obeta, da bo tja vrnjena. Preiskava kriminalistične policije je obsežna in zahtevna, ker v predelu parka z bleščečo kovinsko umetnino ni bilo postavljenih kamer. Ob praznem podstavku so našli le lesen voziček, s katerim je storilec najverjetneje naložil težko figuro nepozabnega mojstra kung fuja.

Bronasti kip v skoraj naravni velikosti, to je v višini 164 centimetrov – Lee je bil namreč osem centimetrov višji –, je izginil v noči s sobote na nedeljo, 3. marca. Glavni motiv teden zatem aretiranega osumljenca kraje D. P., šestinštiridesetletnega občana Mostarja, naj bi bila prodaja materiala kot odpadne kovine. Umetnino hrvaškega avtorja Ivana Fijolića so kriminalisti našli že delno razkosano, figuri sta bili med drugim odžagani nogi.

Že večkrat žrtev vandalov

Po poročanju portala Hercegovinainfo bo kip takoj po končani preiskavi ministrstva za notranje zadeve Hercegovsko-neretvanske županije romal nazaj v roke občine Mostar. Na tej obljubljajo, da bodo močno poškodovano umetnino popravili in vrnili na nekdanje mesto v parku. To ni bil prvi napad na Leeja; že prvi dan po postavitvi so mu ukradli nunčake, pozneje pa je bil še večkrat žrtev vandalov. Nekateri prebivalci so ga razumeli kot provokacijo, saj je bil v položaju, obrnjenem proti njihovim soseskam, kot bi vabil k spopadu, zato so oblasti kip že pred leti zarotirale v bolj nevtralno smer.

Tako so si filmskega zvezdnika v bronu zamislili v Hongkongu. FOTO: Š Paul Yeung/Reuters

Bosanski bronasti Bruce Lee je bil prvi v njegov spomin javno postavljeni kip. Istega leta 2005, le dan pozneje, ko bi praznoval 65. rojstni dan, pa so slavnostno odprli še enega v Hongkongu, kjer je odraščal. Umetnina v Mostarju ima za domačine posebno vrednost, saj naj bi simbolizirala povezanost, enotnost in solidarnost prebivalcev različnih etničnih in verskih pripadnosti v sicer zgodovinsko zelo razdeljenem mestu, prizorišču mnogih krivic.

Sončna občina, sončni pas

Vodje umetniškega projekta so si slavnega Američana kitajskega rodu izbrali, ker se mnogi meščani urijo v borilnih veščinah, sam pa se je zavzemal tudi za univerzalno pravičnost – da dobri ljudje lahko zmagajo. Mostar in zvezdnika povezuje še ena zanimiva skupna svetla točka; ta občina namreč velja za eno najbolj sončnih v Evropi, on pa je po smrti prvi prejel najimenitnejše strokovno priznanje borilnih veščin, tako imenovani sončni pas.

Bruce Lee, ki je bil znan tudi po izreku, da je uspešen bojevnik povprečen človek z lasersko osredotočenostjo, se je rodil v San Franciscu leta 1940. Velja za enega najzaslužnejših za to, da so tradicionalne hongkonške borilne veščine v povezavi s Hollywoodom postale priljubljene tudi na Zahodu.

V vlogi kaskaderja, igralca in režiserja je Bruce Lee večen svetovni vzor za pridobivanje močnega in izurjenega telesa, ki se odziva bliskovito hitro in učinkovito. Med snemanjem filma Igra smrti leta 1973, ko je bil star le dvaintrideset let, je nepričakovano umrl zaradi možganske kapi. To naj bi sprožilo njegovo pretirano uživanje protibolečinskih tablet in poživil.