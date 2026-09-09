Biti Trumpov sodelavec se izplača: za božič dobili 45.000 dolarjev

Verjetno si zunaj kroga gorečih privržencev le malokdo želi, da bi bil ameriški predsednik Donald Trump njegov šef. A poleg tega, da morajo nenehno pojasnjevati stalno spreminjajoča se stališča in številne druge neugodnosti, ima delo neposredno za Trumpa nekatere svetle točke. Ena od njih je nedvomno darilo ob božiču. Štirje od njegovih sodelavcev so namreč dobili po več deset tisoč dolarjev.

Za 45 dolarskih tisočakov, kar je skoraj 39.000 evrov, je lanskega decembra svoj proračun okrepila njegova izvršna pomočnica, kakor je njen uradni naziv, Natalie Harp. Do prejšnjega meseca je bila precej neznana, ko jo je v enem od svojih predvolilnih govorov kot neločljivo spremstvo predsednika omenil demokratski senator iz Georgie Jon Ossoff, ki spet meri na ta položaj, pa je postala prava zvezdnica. Natalie Harp je znana je po tem, da ima pri sebi vedno prenosni tiskalnik, na katerega Trumpu tiska članke s spleta, saj jih ta noče brati na ekranu.

V časniku The Washington Post so razkrili, da je enaka vsota ob božiču razveselila tudi predsednikovo svetovalko za komuniciranje Margo Martin ter visoko uradnico Bele hiše Chamberlain Harris. Šef Harrisove Walt Nauta se je moral za božič zadovoljiti z 20.000 dolarji, kar je dobrih 17.000 evrov. Vsi razen Martinove so člani štiričlanske Oval Office Operations, se pravi so odgovorni za vsakdanje delovanje Ovalne pisarne. Njihove redne letne plače so sicer med 150.000 in 175.000 dolarjev (med 130.000 in 150.000 evrov). Ali je zajetno gotovinsko božično darilo razveselilo še koga v administraciji, ni znano.

Kot so sporočili iz Bele hiše, ima Trump že dolga leta navado, da za božič obdaruje bližnje sodelavce, tako v zasebni kot javni službi. Ker da so zajetni šopi bankovcev darila njim osebno, in ne kot zaposlenim v javnih službah, je to menda v skladu z vsemi pravili.