Brad Pitt: dolgi lasje, novo dekle?

Z Jennifer Aniston sta se razšla leta 2005. Vzrok: Angelina Jolie. FOTO: Reuters

Leta 2008 sta Brad Pitt in Angelina Jolie ponosno pozirala na rdeči preprogi, ona pa je bila noseča z dvojčkoma. Danes se videvata na sodiščih. FOTO: Shutterstock

56-letni ameriški zvezdnikje samoizolacijo disciplinirano preživljal v svojem domu v Los Angelesu – z nekaj izjemami. Paparaci so pred njegovim domom namreč večkrat zalotili obiskovalko, ameriško igralko in umetnico»Veliko se družita. Živita le deset minut narazen, zato Alia do njega pride peš ali se pripelje s kolesom, ko imata oba čas. Njuno druženje je zelo organsko in 'skulirano'«, je neimenovani vir razkril za UsMagazine. »Stoji mu ob strani in mu pomaga pri izbiri umetniških projektov, on pa svetuje njej,« je še razkril anonimni vir.Kadar ne delata, menda uživata v hitri hrani, kot so burgerji in pice, ali pa se odločita za vožnjo ob obali v enem od Pittovih luksuznih avtomobilov.31-letno zvezdnico humoristične serije Odbita rodbina sicer že dlje časa romantično povezujejo z nekdanjim soprogomin, čeprav si v javnosti nežnosti za zdaj nista izkazovala.Nekateri zato menijo, da sta samo prijatelja, prvič pa so ju skupaj opazili novembra lani. Odtlej sta se skupaj udeležila več zabav in odprtij razstav.Po ločitvi od Angeline Jolie, s katero sta se razšla pred štirimi leti in uradno ločila lani, so Pitta sicer romantično povezovali tudi z igralkoin oblikovalkoČe je Brad v samoizolaciji imel čas za simpatično rjavolasko, pa si ga ni vzel za frizerja. Daily Mail je tako pred kratkim ugotavljal, da zvezdniku lasje segajo že skoraj do ramen in da spominja na čase, ko je kot dolgolasec posnel filmsko uspešnico Jesenska pripoved.V mestu angelov so Brada fotografi ujeli v pogovoru s, basistom rock skupine Red Hot Chili Peppers, s katerim prijateljujeta že od 90. let. Družila sta se ob ogledovanju prestižnega BMW-jevega motorja, bolj kot na svetovna zvezdnika pa sta v zelo sproščenih opravah spominjala na človeka, ki bi jima človek z veseljem podaril par evrov.