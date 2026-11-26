Pred dvanajstimi leti sta si ameriška filmska zvezdnika Brad Pitt in Angelina Jolie v kapeli na razkošnem vinogradniškem posestvu Château Miraval v Provansi ob navzočnosti svojih šestih otrok obljubila večno zvestobo. Reči se, kot vemo, niso izšle po načrtih in po razpadu njunega zakona je se je posestvo znašlo v središču enega enega najbolj razvpitih premoženjskih sporov v Hollywoodu.

Angelina Jolie je leta 2021 svoj polovični lastniški delež namreč prodala družbi Tenute del Mondo, vinarskemu delu skupine Stoli, ki jo obvladuje poslovnež ruskega rodu Jurij Šefler. Pitt je leto zatem proti nekdanji soprogi vložil tožbo, v kateri ji je očital, da je prekršila dogovor, po katerem nobeden od njiju svojega deleža ne bi smel prodati brez soglasja drugega.

Igralka je obstoj takšnega dogovora zanikala in v protitožbi navedla, da se je bila sprva pripravljena dogovoriti o prodaji svojega deleža Pittu, a so pogajanja propadla, ko je ta od nje zahteval podpis sporazuma o nerazkrivanju informacij, s katerim bi se zavezala, da zunaj sodišča ne bo spregovorila o domnevnem fizičnem in čustvenem nasilju nad njo in njunimi otroki.

Igralca, ki sta se zbližala med snemanjem filma Gospod in gospa Smith (2005), sta Château Miraval pridobila leta 2008, ko sta pričakovala rojstvo dvojčkov Vivienne in Knoxa. FOTO: Reuters

Kot sta sporočila igralca, sta zdaj po skoraj petletni bitki naposled dosegla zunajsodno poravnavo. Pogojev poravnave nista razkrila, njuni pravni zastopniki pa so sporočili le, da sta dogovor sklenila v interesu družine in da ga ne bosta dodatno komentirala. Obenem sta se ogradila od izjav, ki jih mediji pripisujejo neimenovanim virom iz njunih bližnjih krogov.

Igralca, ki sta se zbližala med snemanjem filma Gospod in gospa Smith (2005), sta Château Miraval pridobila leta 2008, ko sta pričakovala rojstvo dvojčkov Vivienne in Knoxa. Posestvo v bližini provansalske vasi Correns na več kot petsto hektarih zemljišč poleg vinogradov obsega oljčne nasade, gozdove in dvorec s 35 sobami, ima pa tudi dolgo in nenavadno zgodovino.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je francoski jazzovski pianist Jacques Loussier na njem namreč uredil snemalni studio, v katerem so pozneje ustvarjali številni svetovno znani glasbeniki, med njimi člani skupine Pink Floyd, ki so tam posneli del slovitega albuma The Wall.

Pitt in Joliejeva sta se v sklopu svojega upravljanja posestva povezala z ugledno francosko vinarsko družino Perrin in leta 2013 na trg poslala prvo rožnato vino pod znamko Miraval. Prvih šest tisoč steklenic so prodali v manj kot petih urah, vino pa se je istega leta uvrstilo na seznam stotih najboljših vin po izboru revije Wine Spectator.

Iz družinskega posestva se je v razmeroma kratkem času razvilo mednarodno uveljavljeno in donosno vinarsko podjetje, vrednost posestva pa je bila leta 2021 ocenjena na 164 milijonov dolarjev.