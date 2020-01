Brad Pitt in Jennifer Aniston: stara ljubezen zlepa ne zarjavi

Na rdeči preprogi smo bili priča srečanju nekdanjih zakoncev. FOTO: Vivien Killilea/Afp

Brad Pitt in Angelina Jolie imata skupaj šest otrok, tri biološke in tri posvojene. FOTO: Reuters

je za vlogo v filmu Bilo je nekoč … v Hollywoodu prejel nagrado za najboljšega stranskega igralca in prisotnim postregel z zabavnim govorom.»Bodimo odkriti, vloga je bila težka. Tip, ki se zadeva, si slači srajco in se ne razume z ženo,« se je pošalil na svoj račun in na račun propadlega zakona z. Dodal je še, da bo fotografijo, kako sprejema nagrado, dodal na svoj profil na Tinderju.Na rdeči preprogi smo bili priča srečanju nekdanjih zakoncev, ki sta se drug drugega vidno razveselila. Držala sta se za roke, Jennifer ga je nežno pobožala po prsih, Brad pa je Jennifer prijel za zapestje, preden je ta odšla.Nekoč sta igralca veljala za enega najlepših hollywoodskih parov, skupaj sta bila med leti 1998 do 2005, ko se je on na snemanju filma Gospod in gospa Smith zaljubil v fatalno Angelino Jolie.Po ločitvi in razpadu Brangeline leta 2016 (uradno sta se sicer ločila šele lani) namigovanja, da naj bi se Brad spet zapletel z Jennifer, zlepa ne potihnejo. Zvezdnica Prijateljev je bila v vmesnem času poročena z Justinom Therouxom, toda tudi ta zakon se ni obdržal.Da stara ljubezen še ni popolnoma ugasnila, po poročanju tabloidov dokazuje tudi Bradova reakcija, ko je njegova nekdanja žena prejela nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo v seriji The Morning Show. Med njenim zahvalnim govorom pogleda ni odtrgal z zaslona, izvil pa se mu je tudi vzklik navdušenja.Brad in Jennifer sta ostala prijatelja, njuni stiki pa naj bi bili po Pittovi ločitvi od Angeline Jolie še tesnejši. Zvezdnik se je tako februarja lani udeležil tudi praznovanja Jenniferinega 50. rojstnega dneva.