Bridget Jones odslej tudi v bronu

»Končno! Spomenik izčrpani angleški ženski v stilu,« so se ob novici, da je knjižna in filmska junakinja Bridget Jones dobila svoj spomenik, odzvali pri britanskem Voguu.

Otvoritve kipa na Leicester Squaru v londonskem predelu West End, znanem po številnih kinih in gledališčih, sta se v ponedeljek udeležili tako pisateljica Helen Fielding, ki je leta 1996 ustvarila lik Bridget Jones, kot igralka Renée Zellweger, ki jo je več kot dve desetletji upodabljala na velikem platnu – prvič leta 2001 in četrtič letos.

Igralka, ki je zdaj zaradi svoje najbolj znane vloge postala tudi kiparski okras, je o umetniški stvaritvi dejala, da je »očarljiva« in dodala: »Mislim, da je mnogo bolj luštkana od mene.« Razkrila je tudi, kaj na njeni nevrotični filmski junakinji, ki preveč pije, preveč kadi in se nenehno bije boj s tehtnico, je tako privlačnega, da je navdušila cele generacije. »Njena ranljivost, njena človečnost, zaradi katere se lahko prepoznamo v njenih težavah. Zaradi nje smo lahko tudi mi pristni in to, kar smo. Nepopolni.« Film Dnevnik Bridget Jones je danes 56-letni Renée Zellweger leta 2002 prinesel tudi nominacijo za oskarja za glavno žensko vlogo, ki ga takrat ni osvojila, kasneje pa so jo ovenčali z dvema zlatima kipcema, za stransko vlogo v Hladnem vrhu in glavno vlogo v biografski drami Judy, ki temelji na življenju igralke Judy Garland.

Renee Zellweger pred svojo bronasto podobo FOTO: Ian West/PA Images/Reuters Connect

Bronasta Bridget nosi mini krilo, majico in jopico, k prsim stiska svoj znameniti dnevnik, v roki pa ima nalivno pero. Iz jopice kuka trebušček, posledica preveč popitih steklenic chardonnayja in nezdrave hrane.

Pisateljica Helen Fielding na otvoritvi kipa sicer ni izključila možnosti, da bi zgodba o Bridget dobila še kakšno nadaljevanje. »Nikoli ne reci nikoli. Zgodbe pridejo k pisatelju in če bi prišla do mene zgodba, ki bi se mi resnična, zanimiva in nova, bi jo napisala,« je dejala. Kot je že večkrat priznala, se nekateri deli romanov o Bridget niso dobro postarali, saj so se vmes časi zelo spremenili in bi vse tiste moške, ki so v pisarnah nadlegovali ženske, danes nemudoma odpustili, vendar upa, da bo sporočilo knjige še naprej navduševalo: »Mislim, da je bralcem v uteho, da se lahko povežejo z likom, ki je resničen, človeški in iskren. Bridget je kot prijateljica, s katero si lahko odkrit.«

Kip Bridget Jones je sicer del interaktivne poti kipov, s katero so začeli februarja 2020. Na njej lahko ponovno odkrijete nekaj najbolj priljubljenih britanskih likov in svetovnih filmskih klasik, nekatere kipe pa zvečer tudi osvetlijo. Po poti, na kateri med drugim srečate Harryja Potterja, komični dvojec Stana in Olia, Batmana, Gena Kellyja, medvedka Paddingtona, Mary Poppins ali Mr. Beana, se lahko sprehodite tudi z avdiovodičem in ob glasbeni spremljavi.