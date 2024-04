Bridget Jones, vdova z dvema otrokoma

Ameriška filmska in gledališka igralka Renee Zellweger je bila leta 2002 za glavno žensko vlogo v leto poprej posnetem filmu Dnevnik Bridget Jones nominirana za oskarja, prestižnega kipca sicer ni prejela, film pa je postal svetovna uspešnica. Kot ni redko, sta prvemu filmu sledili dve nadaljevanji, februarja prihodnje leto pa naj bi v kinematografe prišel že četrti film o Bridget Jones z originalnim naslovom Bridget Jones: Mad About The Boy. Novico je v svet prek Instagrama spravila produkcijska hiša Working Title Films, seveda pa je bistveno, da bo naslovno junakinjo spet oziroma še vedno igrala Zellwegerjeva.

Od prvega filma je minilo že več kot dvajset let, a ob Teksašanki Zellwegerjevi bosta tudi tokrat zaigrala Hugh Grant in Emma Thompson, novinca v zgodbi prikupne nerodnica, razočarane samske ženske pa bosta Chiwetel Ejiofor in Leo Woodall. Četrti film bo režiral Michael Morris.

Dnevnik Bridget Jones je bil posnet po knjigi britanske pisateljice Helen Fielding, bil sila uspešen, po treh eltih je sledil drugi del z naslovom Bridget Jones: Na robu pameti. Kot v prvem delu je imela Bridget Jones težave z dvema moškima, Markom Darcyjem, ki ga je upodobil Colin Firth, in Danielom Celaverjem, igral ga je Hugh Grant. Po več kot desetletju, leta 2016, je sledil tretji film Dojenček Bridget Jones, v njem je zaigral med drugim tudi Patrick Dempsey.

Dve leti poprej je Fieldingova izdala roman Mad About The Boy, v knjigi je njena junakinja Bridget sveža abrahamovka, ovdovela mati dveh otrok.

Renee Zellweger je leta 2019 v drami Judy zaigrala v vlogi legendarne pevke in igralke Judy Garland in prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo, a to zanjo ni bilo prvo najvišje priznanje, oskarja za najboljšo žensko stransko vlogo je prejela že leta 2004 za igro v drami Hladni vrh. Oskar za glavno žensko vlogo pa se ji je izmuznil leto poprej, odlično je igrala v filmu Chicago.