Balerinke, Kamasutra in dragulji Brigitte Bardot naprodaj

Nekdanja filmska zvezda in eden najbolj vidnih simbolov seksualne revolucije v poznih 50. in 60. letih 20. stoletja Brigitte Bardot je umrla lani decembra, stara 91 let. Čeprav se je iz sveta filma umaknila že v prvi polovici 70. let, je ostala globalna popkulturna ikona. Po filmski upokojitvi se je Bardotova posvetila varovanju živali in v ta namen ustanovila dobrodelno ustanovo Fondation Brigitte Bardot. Prav njej bodo nakazali večino dobička od prodaje osebnih predmetov pokojne zvezdnice, med katerimi so balerinke – v mladih letih je bila dejansko dobra baletka – osebni izvod indijske knjige položajev pri spolnosti Kamasutre in več diamantnih prstanov. Preden so jih dali pod avkcijsko kladivo, je več kot 300 predmetov dražbena hiša Millon postavila na ogled. Do zdaj so bili v njenih ...