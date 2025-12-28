Brigitte Bardot skozi besede: najbolj znani citati legendarne francoske ikone

Brigitte Bardot, legendarna francoska igralka, ikona 60. let in strastna zagovornica pravic živali, ni bila znana le po svojem filmu in videzu, temveč tudi po besedah. Njeni citati o ljubezni, temi, svobodi, staranju, osebne odločenosti in posvečenosti živalskemu aktivizmu, odmevajo še danes. Spodaj predstavljamo najbolj znane izjave Brigitte Bardot.

»Svojo mladost in lepoto sem podarila moškim, svojo modrost in izkušnje pa dam živalim.«

- o svoji odločitvi, da se posveti zaščiti živali.

O svobodi in identiteti

»Odhajam, preden me kdo zapusti. Sama odločam.«

- o svoji odločnosti, da zapusti filmski svet.

»Ni me strah staranja. Strah me je, da bom živela brez strasti.«

- o svojem pogledu na življenje in osebno svobodo.

V Londonu leta 1968. FOTO: Afp

»Film me je učil, kako ljubiti, a ne kako živeti.«

- refleksija o svoji filmski karieri.

»Ženska mora biti svobodna, ne pa le lepa ali ženska za moške oči.«

»Če bi se ženske držale svojih src in ne pričakovanj družbe, bi svet bil drugačen.«

O živalih in aktivizmu

»Ne morem molčati, ko živali trpijo. To bi bilo izdaja moje človečnosti.«

»Svet ne bo popoln, dokler bomo ubijali živali za zabavo ali neumnost.«

- kritika lova in zlorabe živali.

»Vse življenje sem ljubila, a šele z živalmi sem našla resnično ljubezen.«

- o svojem osebnem odnosu do živali.

»Če bi vsi ljudje ljubili živali, bi se nasilje nad ljudmi zmanjšalo.«

- filozofska misel.