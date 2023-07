Britanci na lovu za črno ovco

Potem ko je v petek britanski tabloid Sun objavil prispevek o tem, da so neimenovanega zvezdnika BBC umaknili s programa, ker je najstnici plačeval za eksplicitne fotografije, celotna Velika Britanija išče osumljenca, voditelji na BBC pa drug za drugim razglašajo, da niso krivi.

Neimenovani voditelj naj bi najstnici v treh letih plačal več kot 35.000 funtov, vse skupaj pa se je začelo, ko je imela 17 let. Njena mati je povedala, da je hčerka z denarjem kupovala krek kokain, od katerega je odvisna, o vpletenem televizijskem voditelju pa je dejala: »Ko ga vidim na televiziji, mi je slabo.« Dejala je, da BBC krivi, da je hčerki uničil življenje, in dodala: »Mojemu otroku so vzeli nedolžnost in mu dali denar za drogo, ki bi ga lahko ubila.« Družina je medijsko hišo z dogajanjem seznanila 19. maja in »prosila, naj moškega prepričajo, naj neha pošiljati denar«, toda na obtožbe se ni nihče odzval in jih poklical na pogovor.

Sun je poročal, da gre za »dobro znanega voditelja s šestmestno plačo, ki trenutno ni na sporedu«, na družbenih omrežjih pa se je razvila živahna debata o tem, kdo je zvezdnik, vpleten v škandal. Omenjali so voditelja na BBC Radiu 5 Nickyja Campbella; ta se je zaradi ljudi, ki so ga blatili na družbenih omrežjih, obrnil na policijo.

V krogu osumljencev se je znašel nekdanji nogometni zvezdnik in voditelj priljubljene športne oddaje Match Of The Day Gary Lineker. »Žal mi je, da moram razočarati sovražnike, toda nisem bil jaz,« je Lineker napisal na twitterju. Linekerjev alibi je tudi previsoka, sedemmestna plača, saj po podatkih BBC iz lanskega poletja zasluži od 1.350.000 do 1.354.000 funtov.

Prav tako se je oglasil televizijski in radijski voditelj Ryan Clarke. »Ne vem, zakaj moje ime kroži naokoli, toda glede tiste zgodbe v Sunu – to nisem jaz, punči. Trenutno za BBC snemam v Italiji, zato nehajte govoriti o meni,« je zapisal na twitterju. Na tem družbenem omrežju je vpletenost v škandal zanikal tudi radijski voditelj na BBC Radiu 2 Jeremy Vine. »Naj povem le, da se zelo veselim svoje ponedeljkove radijske oddaje. Kdorkoli je že 'voditelj BBC', imam za vas isto sporočilo kot Ryan: zagotovo nisem jaz.«

Britanski pravosodni minister Alex Chalk je BBC pozval, naj »svojo hišo spravijo v red« ter obtožbe takoj raziščejo, da ne bo uničen ugled nedolžnih ljudi.

Notranja ministrica Suella Braverman je v oddaji Good Morning na ITV povedala: »To so seveda zelo resne obtožbe in obravnavati jih je treba previdno in resno.« Dodala je, da morajo medijski hiši dati čas, da v notranji preiskavi ugotovi dejstva. Kot je včeraj poročal BBC, so neimenovanega voditelja suspendirali, sodelujejo pa tudi z metropolitansko policijo.