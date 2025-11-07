Britanska babica po 12 letih čakanja na smrtno kazen vendarle na poti domov

Britanska babica, ki je kar 12 let preživela v Indoneziji v čakalni vrsti na smrtno kazen, je danes vendarle odletela proti domu. Skupaj s še enim zapornikom, prav tako obsojenim zaradi preprodaje drog, so jo izpustili v okviru dogovora med vladama Združenega kraljestva in Indonezije.

Devetinšestdesetletno Lindsay Sandiford so obsodili leta 2013, potem ko so maja 2012 na letališču, ko priletela s Tajske na Bali, pri njej našli skoraj pet kilogramov kokaina v vrednosti 1,6 milijona funtov (približno 1,8 milijona dolarjev). Indonezija ima namreč eno najstrožjih zakonodaj na področju boja proti drogam na svetu, zato odmevajo številne zgodbe o ljudeh, ki v upanju na lahek zaslužek (ali tudi pod prisilo oziroma nevede) pristali v ječi z grožnjo smrtne kazni. V preteklem letu je Indonezija, kot poroča BBC, kljub temu izpustila več znanih zapornikov, vključno s preostalimi člani Bali Nine (Balijska devetka), kakor so poimenovali deveterico Avstralcev, obsojenih zaradi poskusa tihotapljenja 8,3 kilograma heroina iz Indonezije aprila 2005. Vodji skupine Andrew Chan in Myuran Sukumaran sta bila obsojena na smrt in usmrčena 29. aprila 2015, preostale člane (razen enega, ki je umrl v zaporu, domnevno zaradi raka na želodcu), obsojene na dosmrtne in dolgoletne zaposne kazni, pa so izpustili lani.

Skupaj z rojakom so ju vrnili v domovino iz humanitarnih razlogov. FOTO: Juni Kriswanto/AFP

Lindsay Sandiford, ki je dolga leta delala kot tajnica v odvetniški pisarni v Cheltenhamu, je kaznivo dejanje priznala, a zatrdila, da je privolila, da bo prenesla kokain, šele potem, ko ji je mamilarska združba zagrozila, da bodo ubili njenega sina. Drogo so odkrili med rutinskim pregledom prtljage na letališču, za krivo so jo spoznali decembra 2012 in januarja obsodili na smrt s streljanjem. Drugi vpleteni v primer so bili obsojeni zaradi lažjih kaznivih dejanj, povezanih z drogami, in so prejeli zaporne kazni. Tožilci so tudi v primeru Lindsay Sandiford priporočili, da bi zaradi pripravljenosti za sodelovanje s policijo prejela zaporno kazen, vendar je sodni senat menil, da so njena dejanja spodkopala indonezijsko politiko proti drogam, zato ji ni priznal olajševalnih okoliščin.

Po letih pritožb in čakanja sta se vladi vendarle dogovorili o vrnitvi v domovino in tako je 69-letna Britanka skupaj z rojakom, 36-letnim Shahabom Shahabadijem, ki je v Indoneziji prestajal dosmrtno ječo zaradi tihotapljenja drog, ponoči odletela z Balija. Kot je pojasnil namestnik britanskega veleposlanika v Indoneziji Matthew Downing, so ju repatriirali iz humanitarnih razlogov. Po vrnitvi jima bodo nudili potrebno zdravljenje, saj sta imela med bivanjem v zaporu hude zdravstvene težave, ostala naj bi tudi v priporu. Lindsay Sandiford se je pred odhodom z idiličnega turističnega otoka, kjer je v težkih razmerah preživela kar dvanajst let, na invalidskem vozičku udeležila novinarske konference.