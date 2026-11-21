Britanska princesa Kate, ki so ji pred več kot dvema letoma odkrili raka, od začetka leta 2025 pa je v remisiji, bo o življenju po diagnozi spregovorila v dokumentarnem filmu, ki bo prvič predvajan na BBC 29. novembra. Film z naslovom Heal oziroma Zdraviti je zelo oseben, so danes sporočili iz Kensingtonske palače.

44-letna Kate, žena prestolonaslednika Williama, je marca 2024 sporočila, da so ji odkrili raka in da prejema kemoterapijo. Januarja lani je sporočila, da je njen rak v remisiji in da se osredotoča na okrevanje.

Kot so sporočili iz palače, dokumentarni film »princeso spremlja na osebnem potovanju skozi nekatere najbolj spektakularne pokrajine Velike Britanije, ko se udeleži enega najbolj znanih britanskih izzivov vzdržljivosti, Izziva treh vrhov«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Princesa Kate je izziv, ki zahteva, da posameznik osvoji najvišje vrhove Škotske, Anglije in Walesa v 24 urah, opravila junija. V filmu, ki prikazuje omenjeni izziv, princesa Kate razmišlja o lastnih izkušnjah, govori pa tudi s posamezniki, ki se spopadajo s svojimi zdravstvenimi težavami.

Film tako raziskuje vpliv bolezni na posameznika, opisuje pa tudi ljudi, mesta in izkušnje, ki mu pomagajo pri okrevanju, so sporočili iz palače. Vsa sredstva, pridobljena z distribucijo dokumentarnega filma, bodo namenjena britanski dobrodelni organizaciji Royal Marsden Cancer Charity.

Princesa Kate je svojo diagnozo razkrila le mesec dni po tem, ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da so raka odkrili kraju Karlu. Kralj se še vedno zdravi za rakom, se je pa že vrnil k opravljanju javnih dolžnosti.