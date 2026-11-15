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    Britanska vlada po obtožbah proti Brandu razmišlja o spremembi zakonodaje

    Po pričevanju ženske, ki Branda obtožuje posilstva pri 16 letih, bodo preučili zvišanje starostne meje za privolitev v spolne odnose.
    Branda je spoznala pri 16 letih na londonskem Leicester Squaru. Po njenih navedbah jo je povabil na večerjo in se z njo še naprej srečeval, čeprav je vedel, koliko je bila stara. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
    Galerija
    Branda je spoznala pri 16 letih na londonskem Leicester Squaru. Po njenih navedbah jo je povabil na večerjo in se z njo še naprej srečeval, čeprav je vedel, koliko je bila stara. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
    R. I.
    15. 11. 2026 | 07:52
    15. 11. 2026 | 07:54
    5:44
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    Britanska vlada je sporočila, da bo preučila pozive k spremembi zakonsko določene starostne meje za privolitev v spolne odnose, potem ko se je ženska odpovedala pravici do anonimnosti in javno obtožila komika Russella Branda, da jo je posilil, ko je bila stara 16 let, poroča Guardian.

    Mia Latter, danes 37-letna ženska, trdi, da jo je Brand, ki je trenutno v zaporu, prisilil v oralni spolni odnos, ko je bila še najstnica, on pa je bil takrat star 30 let.

    V pogovoru za Sunday Times se je zavzela za uvedbo starostno diferencirane ureditve privolitve v spolne odnose, po kateri bi bili spolni odnosi med odraslimi ter 16- in 17-letnimi mladostniki nezakoniti.

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    Kako je v Sloveniji?

    V Sloveniji je starostna meja za privolitev v spolne odnose 15 let, kar je leto manj kot v Združenem kraljestvu. Spolni odnosi med odraslimi in mladostniki, starejšimi od 15 let, sami po sebi niso kaznivi, tudi če je med partnerjema velika starostna razlika. Kazenski zakonik pa prepoveduje spolna dejanja brez svobodne privolitve in določa posebno varstvo pred zlorabo položaja ali odvisnosti.

    Morebitna sprememba si zasluži resno obravnavo

    Louise Haigh, ki opravlja vlogo namestnice britanskega premierja, je za časnik povedala, da si zaradi pretresljive zgodbe Latterjeve morebitna sprememba zakonodaje zasluži resno obravnavo. »Prisluhniti moramo njej in drugim žrtvam s podobnimi izkušnjami, saj je pomembno, da imamo zakonodajalci pri razmisleku o spremembah v ospredju prav njihove izkušnje,« je dejala. Dodala je, da bi bila sprememba starostne meje velik korak, ki pa si zasluži temeljito presojo.

    Po veljavni britanski zakonodaji lahko odrasli ne glede na svojo starost zakonito spolno občujejo s 16- in 17-letniki.

    Latterjeva je opozorila, da se javnost ob vsakem novem poročanju o Brandu osredotoča predvsem na njegovo razmerje s 16-letnico, čeprav to po njenih besedah ni najhujši del zgodbe. Meni, da odrasli ne bi smeli imeti spolnih odnosov z osebami, mlajšimi od 18 let.

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    Obtožbe proti Russellu Brandu

    V prejšnjih poročilih časnikov Sunday Times in Times ter dokumentarne oddaje Dispatches na televiziji Channel 4 so Mio Latter predstavljali pod psevdonimom Alice, navaja Guardian.

    Komik je bil obsojen zaradi spolnih kaznivih dejanj proti štirim ženskam. Trenutno prestaja deset let in pol zaporne kazni zaradi enega posilstva in treh spolnih napadov. FOTO: Henry Nicholls/AFP
    Komik je bil obsojen zaradi spolnih kaznivih dejanj proti štirim ženskam. Trenutno prestaja deset let in pol zaporne kazni zaradi enega posilstva in treh spolnih napadov. FOTO: Henry Nicholls/AFP

    Branda je spoznala pri 16 letih na londonskem Leicester Squaru. Po njenih navedbah jo je povabil na večerjo in se z njo še naprej srečeval, čeprav je vedel, koliko je bila stara. Trdi, da jo je proti koncu njunega trimesečnega razmerja posilil, pri čemer naj bi jo prisilil v oralni spolni odnos.

    Brand je obtožbe zanikal že ob njihovi prvi objavi leta 2023. Latterjeva je pozneje spregovorila s policijo, vendar njen primer ni bil vključen v sodni postopek proti Brandu.

    Komik je bil obsojen zaradi spolnih kaznivih dejanj proti štirim ženskam. Trenutno prestaja deset let in pol zaporne kazni zaradi enega posilstva in treh spolnih napadov.

    Preiskujejo tudi obtožbe proti Davidu Walliamsu

    Londonska policija medtem preiskuje tudi obtožbe o spolnih kaznivih dejanjih proti komiku Davidu Walliamsu, ki sta jih razkrila Guardian in ITV News. Ena od žensk trdi, da jo je Walliams spolno napadel, ko je bila stara 15 let. Komik obtožbe zanika.

    Haighova je ob tem pozvala tudi k preučitvi prepovedi sporazumov o nerazkrivanju informacij v primerih spolnega nadlegovanja in napadov. Ena od žensk, ki obtožujejo Walliamsa, je bila namreč pozvana k podpisu takšnega sporazuma. Po besedah Haighove nobena žrtev ne bi smela biti prisiljena v molk.

    David Walliams. FOTO: Valery Hache/AFP
    David Walliams. FOTO: Valery Hache/AFP

    Podpora spremembam tudi zunaj vladajoče stranke

    Predlog za spremembo zakonodaje bi lahko podprli tudi opozicijski poslanci, navaja Guardian. Jess Brown-Fuller, predstavnica liberalnih demokratov za pravosodje, je poudarila, da je treba okrepiti zaščito mladih žensk in deklet ter upoštevati neenakost moči med starejšimi odraslimi in najstniki.

    Pogum Latterjeve, ki se je odpovedala anonimnosti, je pohvalila tudi Bridget Phillipson, ministrica za ženske in enakost. Poudarila je, da žrtve spolnega nasilja ne smejo nositi občutka sramu in da so potrebne nadaljnje spremembe za njihovo zaščito.

    Policijska preiskava še poteka

    Londonska metropolitanska policija je potrdila, da preiskava domnevnega posilstva Latterjeve še poteka. Začela se je januarja 2026, vendar so kriminalisti po posvetovanju z državnim tožilstvom ugotovili, da je pred morebitno vložitvijo obtožnice treba pridobiti dodatne dokaze.

    Policija priznava, da je dolgotrajni postopek za prijaviteljico obremenjujoč, vendar poudarja, da želi zagotoviti čim trdnejšo dokazno podlago. Britansko državno tožilstvo je sporočilo, da bo s preiskovalci še naprej sodelovalo, da bi postopek čim hitreje napredoval.

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