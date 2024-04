Britanski princ je tudi uradno ameriški rezident

Britanski princ Harry je potrdil, da so mu ameriške oblasti odobrile vlogo za stalno prebivališče v ZDA. S tem je po poročanju AP še dodatno poudaril vse večjo odtujenost od svoje domovine, potem ko sta jo z ženo Meghan pred štirimi leti zapustila in se odrekla kraljevim dolžnostim ter se posvetila svojim poslom v južni Kaliforniji.

V medijih lahko odtlej spremljamo številne poslovne poskuse, še vedno pa je jasno, da je najbolj donosna povezava s kraljevo družino. To je vojvoda Susseški tudi večkrat kritiziral, vključno z obtožbami o nezavednem rasizmu, ki so bile vključene v serijo na Netflixu in prinčevo avtobiografijo Rezerva. Potem ko je njegov oče kralj Karel III. sporočil, da je zbolel za rakom, se je zdelo, da bo morda to privedlo k izboljšanju odnosov ali vsaj zbližanju, a kot kaže, se je Harry, sicer peti v vrsti za krono Združenega kraljestva, zares ustalil v ZDA.

Britanske oblasti je o tem, da je vojvoda Susseški zdaj rezident ZDA, obvestilo potovalno podjetje, ki je v vsaj 75-odstotni prinčevi lasti in je bilo ustanovljeno leta 2020 za »spodbujanje globalne ozaveščenosti o pomenu trajnostnega turizma«. S tem se je še dodatno oddaljil od vloge enega od državnih svetovalcev kralja Karla III., to so člani kraljeve družine, ki lahko nadomestijo monarha pri opravljanju določenih nalog, če se ne počuti dobro ali je zunaj države. Medtem ko formalno sicer ostaja državni svetovalec, so iz Buckinghamske palače obvestili parlament, da bodo v praksi k tem dolžnostim pozvali samo zaposlene člane družine.

Čeprav sta se vojvoda in vojvodinja Susseška skupaj z otrokoma ustalila v enklavi bogatih v Montecitu, pri dodeljevanju stalnega prebivališča za člana britanske kraljeve družine ni šlo brez težav. Konservativno gibanje The Heritage Foundation je podvomilo o pravilnosti odločitve ministrstva za domovinsko varnost glede odobritve prošnje o rezidentstvu zaradi uporabe drog, o čemer je mogoče brati v knjigi Rezerva. V fundaciji so opozorili, da je princ v vlogi bodisi lagal bodisi bil deležen posebne obravnave, saj bi mu sicer zaradi zlorabe prepovedanih substanc morali zavrniti vlogo.

Novica o posodobljenem statusu prebivališča vojvode Susseškega je bila objavljena le dan za tem, ko se je njegov brat britanski princ William po več tednih vrnil k javnim dolžnostim. Začasno jih namreč ni opravljal zaradi zdravljenja njegove soproge Kate Middleton, ki je pred nekaj tedni sporočila, da je zbolela za rakom. Prestolonaslednik je, kot so v četrtek hiteli poročati britanski mediji, obiskal dobrodelno organizacijo za razdeljevanje hrane v Surreyju na jugozahodu Londona, nato pa še mladinski center na zahodu prestolnice. V javnosti so ga sicer opazili že prejšnji teden, ko si je v Birminghamu ogledal nogometno tekmo kluba Aston Villa v spremstvu desetletnega sina, princa Georgea.