Bronja Žakelj: Sprašujem se, kako bom na platnu gledala svoje življenje

S kresnikom nagrajena slovenska knjižna uspešnica Belo se pere na devetdeset postaja film. Napisala jo je Bronja Žakelj, ki se je zdaj znašla pred novim izzivom – njeno življenje se bo odvijalo na velikem platnu. V filmu, katerega snemanje se začenja prav ta mesec pod taktirko režiserja Marka Naberšnika, jo bo igrala Lea Cok.

Pred snemanjem se Bronja in Lea nista poznali, a sta tisto aprilsko dopoldne, ko smo se srečali za intervju za revijo Onaplus, dajali vtis, kot da sta si blizu že od nekdaj.

Režiser se je z Bronjino zgodbo ukvarjal več let, premiero pa lahko pričakujemo v prihodnjem letu. Dejal je, da je ob vsej resnosti vsebine, minljivosti, smrti, bolezni Bronjin roman svetel in duhovito napisan. Seveda film in roman nikoli ne moreta biti ne ista ne enaka, a teme, ki jih bo nagovoril »filmski trak«, so Bronjine in skupne, intimne in vsem vsaj pritajeno znane obenem.

Preberite intervju na Onaplus.si