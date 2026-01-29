Bruce Springsteen presenetil z novo protestno pesmijo

Ameriška rock legenda Bruce Springsteen je svetovno javnost v sredo presenetil z objavo nove pesmi, naslovljene Ulice Minneapolisa ali Streets of Minneapolis, ki jo je napisal kot odziv na razmere v mestu, kjer potekajo množični protesti spričo dveh do nedavnega nepredstavljivih tragedij – mati treh otrok René​e Good je 7. januarja med miroljubnim protestom izgubila življenje, ubili so jo zvezni agenti, 24. januarja pa so ti ubili še 37-letnega Alexa Prettija.

Agenta ameriške zvezne vlade, ki sta mu ležečemu na tleh v hrbet pognala deset strelov, sta bila poslana na tako imenovani administrativni dopust, Ekvador pa je te dni sporočil, da so zvezni agenti poskušali vdreti celo v prostore ekvadorskega konzulata v Minneapolisu.

Kot je ob izdaji zapisal Springsteen, je pesem »napisal v soboto, jo včeraj posnel in jo danes izdajam kot odgovor na državni teror, ki pretresa Minneapolis«. Pesem, ki tematizira tako nasilje »kralja Trumpa« kot tudi neverjetno pogumen, ganljiv in uporen odziv tamkajšnje skupnosti, je posvetil »ljudem Minneapolisa, našim nedolžnim priseljenskim sosedom ter v spomin Alexu Prettiju in René​e Good«.

Ulice Minneapolisa se tako umeščajo v dolgoletno tradicijo Springsteenove družbeno angažirane glasbe, saj je s pesmimi, kot je American Skin (41 Shots), glasbenik že večkrat izkazal močan občutek za družbene krivice, ki se dotikajo rasnih, socialnih in političnih vprašanj, ter jasno podporo tako ali drugače zatiranim prebivalcem Združenih držav Amerike.