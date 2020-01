Bryantova žena »zlomljena«

Vdovase je z ganljivim zapisom prvič po tragični nesreči na instagramu spomnila moža in hčere ter še sedmih ljudi, ki so umrli v nedeljskem strmoglavljenju helikopterja.Na družbenem omrežju je objavila družinsko fotografijo in zapisala, da je povsem zlomljena in da ni dovolj besed, da bi lahko opisala bolečino.»Povsem smo zlomljeni ob nenadni izgubi mojega moža Kobeja – čudovitega očeta, in moje lepe sladke, ljubeče, sočutne in čudovite hčere in sestrein,« je zapisala in dodala: »Želela bi, da sta z nami za vedno. Bila sta blagoslov, ki nam je bil prehitro odvzet. Ne vem, kaj bo življenje prineslo zdaj, nemogoče si je predstavljati življenje brez njiju.«Zapisala je še, da je globoko užaloščena tudi zaradi smrti ostali udeležencev nesreče. Za njihove družine ter za podporo športu zdaj prek Bryantove fundacije zbirajo denar.V nesreči so umrli še pilot, še dve 13-letni dekleti in starši deklet in trener. Vzrok nesreče še ni natančno znan, verjetno pa ji je botrovala gosta megla nad Los Angelesom. Bryant je bil na poti na trening mladinske ekipe deklet.