BTS so poskrbeli za vrnitev stoletja

Oboževalci svetovnega glasbenega fenomena BTS iz Južne Koreje so skoraj štiri leta čakali na trenutek, ko bodo na odru spet uzrli priljubljeno fantovsko sedmerico. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V in Jung Kook, katerih imena znajo na izust množice mladih po vsem svetu, so za najbolj predane fene nastopili v soboto na zgodovinskem prizorišču v Seulu. Le okoli 22.000 mladih je dobilo t. i. zlato vstopnico. In čeprav je koncert pritegnil nekoliko manj ljudi od pričakovanj, so poslušalce še vedno šteli v deset tisočih. Nekateri fenomen skupine BTS primerjajo z evforijo, ki so jo v 60. letih prejšnjega stoletja povzročili Beatlesi.

Težko pričakovani enourni koncert v Seulu je del promocijske turneje njihovega petega albuma Arirang, ki so ga izdali le dan prej in s katerim se bodo v kratkem odpravili po svetu. Naslov so si izposodili od istoimenske korejske tradicionalne ljudske pesmi, ki velja za neuradno korejsko himno in pripoveduje o osebni identiteti in pripadnosti. Pesem poznajo tako v Severni kot v Južni Koreji. Prizorišče je bilo izjemno, člani skupine so proti odru stopili po zgodovinski ceremonialni Kraljevi poti, ki vodi skozi palačo Gyeongbokgung, in po kateri je bilo nekoč dovoljeno hoditi le kraljem dinastije Joseon.

»Globoko sem počaščen, da lahko nastopam v Gwanghwamunu, najbolj zgodovinskem kraju v Južni Koreji,« je dejal Suga. »Album smo poimenovali Arirang, za prizorišče pa izbrali prav Gwanghwamun, da bi na ta način izrazili svojo identiteto.« Fantje so se zavedali, da jih je doletela izjemna čast, zato so se izmenično zahvaljevali mestu in njegovim predstavnikom. Vsak od članov je nosil monokromatsko črno-belo oblačilo, sestavljeno iz lahkotno padajočih vrhnjih oblačil in široko krojenih hlač, za katere je poskrbela Songzio, ena prvih neodvisnih oblikovalskih znamk v Južni Koreji. Oboževalci, ki sami sebe imenujejo vojska, so vzklikali imena svojih idolov, Hye Jin Lee, profesor komunikacije in novinarstva v Los Angelesu pa je njihov nastop označil za vrnitev stoletja, navaja CNN.

BTS so nastali pred desetletjem, izjemno kariero pa so prekinili na vrhuncu slave leta 2022, ker so morali fantje odslužiti leto in pol obveznega vojaškega roka. Takrat so kot po tekočem traku osvajali najvišja mesta na svetovnih lestvicah, prejemali najprestižnejše nagrade in prav zaradi njih je K-pop postal globalni kulturni fenomen. Aprila se bodo odpravili na svojo največjo svetovno turnejo, v kateri bodo do marca 2027 obiskali 34 regij. Začeli bodo Goyangu v Južni Koreji, nadaljevali v Tokiu, prepotovali Azijo, Severno Ameriko, Evropo, Južno Ameriko in Avstralijo. Turnejo naj bi zaključili marca prihodnje leto v Manili. Najbliže nas bodo 10. in 11. julija v bavarski prestolnici Münchnu, kjer bodo dvakrat nastopili v Allianz Areni.